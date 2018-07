Engel sind stark, Engel sind machtvoll, Engel sind Männer. An dieser Gleichung bestand bis in die Neuzeit hinein keinerlei Zweifel. Als jedoch die Druckerpresse erfunden und Amerika entdeckt war, wandelte sich das Bild des Engels dramatisch.

Die Renaissance und das Barock ersetzten die gestandenen Gottesboten mehr und mehr durch niedliche Kleinkinder mit bunten Flügelchen, die nur Unsinn im Kopf hatten. Was durchaus als Persiflage auf die militärisch-disziplinierten himmlischen Heerscharen gewertet werden darf. Die Aufklärung stand in den Startlöchern.

Die Putten, wie man die Babyengel in Anlehnung an das italienische Wort "putto" für Kleinkind nannte, saßen kichernd und wonnig-gepolstert auf Hochaltären, schlugen Purzelbäume auf den Orgeln und zogen einander grinsend an den Ohren. Sie glichen dabei verblüffend den Amoretten, den geflügelten Liebesboten der Antike. Immer öfter war es schwer auszumachen, ob ein himmlisches Wesen oder ein vorwitziger kleiner Liebesgott agierte.

In der Aufklärung war es endgültig vorbei mit dem "Fürchtet Euch nicht". Jetzt musizierten nur mehr niedliche Kinderengel im Stall von Bethlehem. Und niedliche Kinderengel beweinten auch den Gekreuzigten.

Weltberühmt geworden sind zwei Lausbuben-Engel, die der Maler Raffael vom unteren Bildrand zur Sixtinischen Madonna hinaufgrinsen ließ. Längst sind diese geflügelten Lausbuben Kult. Sie äugen von Postern und Kaffeetassen, Schirmen und T-Shirts. Kein Argument der Welt hätte den Glauben an die Macht der Engel, an die Seraphim und Cherubim so nachhaltig erschüttern können, wie es - ungewollt - Raffaels Lausbuben getan haben.