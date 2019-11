Die Modernisierungsarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Neckargemünd und Zwingenberg sollen von Samstag, 9. Juli, bis Sonntag, 11. September, dauern und rund 19 Millionen Euro kosten.

Die wichtigsten Baumaßnahmen:

> Erneuerung von rund 23 Kilometern Streckengleisen (Schienen, Schwellen, Schotter) mit Einsatz von mehreren Großbaumaschinen sowie im konventionellen Bauverfahren.

> Einbau einer Schutzschicht unter dem Schotter auf rund sieben Kilometern Länge.

> Erneuerung von drei Weichen.

> Tunnelsanierungsarbeiten im Scheuerbergtunnel.

Materialzufuhr und Abtransport erfolgt während der Baumaßnahmen überwiegend per Schiene; allerdings muss auch ein Teil des Materials per Lkw über die Straße transportiert werden. Während der Baumaßnahmen werden riesige Materialmengen bewegt, was einen hohen Aufwand an entsprechender Logistik mit sich bringt. Wie die Bahn mitteilt, müssen 45 Kilometer Neu- und Altschienen an- und abtransportiert werden - ebenso rund 40.000 Neu- und Altschwellen. 50.000 Tonnen Neuschotter und 25.000 Tonnen Schutzschichtmaterial werden antransportiert. Parallel dazu sind 85.000 Tonnen Altschotter und Aushub abzutransportieren. wit