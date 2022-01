Ärger um Demo-Anmeldung

Das Bündnis "Progressives Heidelberg", das bereits mehrere Demos für Solidarität in der Pandemie und gegen "Querdenker" veranstaltet hat, kritisiert per Pressemitteilung die Stadt. Sie habe eine angemeldete Demo, die das Bündnis dem Querdenker-Spektrum zuordnet, nicht im Vorhinein verboten. Das Bündnis habe nächsten Montag selbst vom Bismarckplatz zum Marktplatz ziehen wollen. Doch dieses Gesuch lehnte die Stadt mit Verweis auf die andere, bereits zuvor angemeldete Demo für dieselbe Route ab.

Dass es sich bei dem Anmelder der anderen Demo um die Partei "Die Basis" handelt, wie das Bündnis schreibt, kann ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage nicht bestätigen: "Die Partei ,Die Basis’ wird in der Anmeldung nicht genannt, es besteht auch kein Bezug zur Parteitätigkeit." Man könne solche Demos auch nicht einfach von vorneherein verbieten: "Dass man sich in Deutschland unter freiem Himmel versammeln kann, ist ein elementares Gut, geregelt in Artikel 8 des Grundgesetzes." Man werde aber, "wie bei jeder angemeldeten Versammlung", mit dem Anmelder ein Kooperationsgespräch über den Ablauf führen und über die Auflagen aufklären.

Die Privatperson habe bis Ende März für jeden Montag Demos angemeldet. Ob die Stadt diese gegebenenfalls doch noch verbietet, "wird sich nach den Erfahrungen aus der Versammlung am 24. Januar zeigen", so der Stadtsprecher. (jola)