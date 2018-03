New York (dpa) - Der Bagel mit Frischkäse und Lachs ist den New Yorkern heilig - nun haben Hersteller das Frühstücks-Sandwich in Übergröße gebaut. Rund 90 Kilogramm wiegt der fertige Riesenbagel mit einem Durchmesser von etwa 80 Zentimetern, den eine Fischräucherei im Stadtteil Brooklyn zusammen mit einem Bagel-Hersteller anrichtete. Helfer schmierten dabei fast 20 Kilogramm Frischkäse auf den Hefeteig und belegten das Sandwich dazu mit Tomaten, Zwiebeln und Kapern. Die Veranstalter wollen sich die Aktion als Weltrekord anerkennen lassen.