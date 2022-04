Der SV Wehen Wiesbaden hinkt weiter der Spitzengruppe in der 3. Fußball-Liga hinterher. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski unterlag am Samstag dem Aufstiegskandidaten Eintracht Braunschweig mit 0:1 (0:1). Das entscheidende Tor erzielte Abwehrspieler Jannis Nikolaou in der 18. Minute.