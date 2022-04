Kaiserslautern (dpa/lrs) - Kaiserslauterns Trainer Marco Antwerpen fand nach der Machtdemonstration seines Teams klare Worte. "Das war ein Statement der Mannschaft, in welche Richtung das gehen soll", sagte der Chefcoach nach dem 5:1-Erfolg über den MSV Duisburg, mit dem die von Dreifach-Torschütze Terrence Boyd angeführten Pfälzer Platz zwei in der 3. Fußball-Liga verteidigten und damit ihre Aufstiegsambitionen untermauerten.

Antwerpen hatte damit in einem Satz zusammengefasst, was die Lauterer zuvor vor 28.105 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion gezeigt hatten: Nämlich eine überragende Leistung, mit der die Gäste aus Duisburg im zweiten Durchgang mächtig überfordert waren. In dieser Form dürfte an Kaiserslautern in Sachen Zweitliga-Rückkehr kein Weg vorbei führen.

"Wenn man im Endspurt der Saison ein Spiel in der Höhe gewinnt, kann man sehr zufrieden sein. Das war die richtige Antwort auf die Frage, ob die Jungs mental in der Verfassung sind, den Schlussspurt erfolgreich zu gestalten", befand Antwerpen, der auf der linken Außenbahn dem 20 Jahre alten Neal Gibs zu seinem Startelfdebüt verholfen hatte.

Je näher es zum Spiel gegangen sei, desto nervöser sei er gewesen, erklärte Gibs nach der Partie. "Im Spiel konnte ich das aber gut ausblenden. Schöner kann man sich sein Debüt nicht vorstellen. Vor so einer Kulisse und dann noch ein 5:1. Das hat Spaß gemacht." Antwerpen bescheinigte dem Youngster eine ansprechende Leistung: "Er hat es sehr, sehr gut gemacht. Ich denke, wir sind nicht enttäuscht worden."

Aus der starken Elf ragte Stürmer Boyd zweifelsohne heraus. Er steuerte drei Tore zum elften Heimsieg der Saison bei und wurde bei seiner Auswechselung in der 74. Minute vom Publikum frenetisch gefeiert. "Das war mein erster Dreierpack im Profifußball. Wir waren über 90 Minuten klar dominant und hatten einen sehr guten Matchplan. Jeder wusste, was zu tun ist. Das war phänomenal von den ganzen Jungs", sagte Boyd. Er lobte die Unterstützung der Zuschauer: "Das war eine Megaparty vor dieser Kulisse, einfach geil. Die Fans sind wie ein zwölfter Mann im Rücken."

Den nächsten Schritt in Richtung 2. Bundesliga kann Kaiserslautern bereits am kommenden Freitag bei den stark abstiegsgefährdeten Würzburger Kickers machen. Boyd gab dafür schon die Marschrichtung vor: "Wir müssen den Lauf dorthin mitnehmen und dem Gegner als Einheit das Leben weiter schwer machen."

FCK-Homepage

Kaiserslauterns Kader