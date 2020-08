Übernachten: Die Jugendherberge Tübingen, Hermann-Kurz-Str. 4, befindet sich am romantischen Neckarufer. Eine Übernachtung im Einzelzimmer mit Frühstück gibt es ab 33,40 Euro, www.jugendherberge-tuebingen.de, wobei die Voraussetzung eine Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk ist. Diese kann man jedoch problemlos vor Ort erwerben, und zwar auch auf ein halbes Jahr begrenzt.

Essen & Trinken: Hier wird rustikal aufgetischt. Alles, was des Schwaben Gaumen begehrt, steht bei "Carls Brauhaus", Stauffenbergstr. 1, auf der Speisekarte. Das Restaurant befindet sich direkt am Schlossplatz, www.carls-brauhaus.de. Zentraler geht’s nicht.

Vier Etappen Neckarradweg: Die dritte Etappe des 366 Kilometer langen Neckarradwegs erstreckt sich von Ludwigsburg nach Tübingen, was einer Strecke von circa 80 Kilometern entspricht. Gleich zu Beginn der Tagestour lohnt sich ein Abstecher auf den "Keltenweg", www.keltenmuseum.de. Der Einstieg befindet sich nur fünf Kilometer von Ludwigsburg entfernt und führt auf den Hohenasperg mit seiner beliebten Panoramaterrasse. Tipp: Für eine zeitsparende Anreise bieten sich die S-Bahn-Stationen in Asperg und Ditzingen an.

Weitere Infos unter www.neckartalradweg-bw.de