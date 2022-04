Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg drei wichtige Punkte gewonnen und den Abstand auf den Relegationsplatz auf drei Punkte verkürzt. Im Top-Spiel am Samstagabend setzte sich der "Club" gegen den SV Darmstadt 98 mit 3:1 (1:0) durch. Nikola Dovedan (43. Minute) und Lukas Schleimer (82.) brachten die Nürnberger, die in der Tabelle nun einen Rang hinter den viertplatzierten Hessen stehen, in Führung. Luca Pfeiffer (58.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Ein Eigentor von Andre Leipold (90.+6) sorgte für die Entscheidung.