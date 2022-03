Das Zeitungsgeschäft ist leider allzu häufig ein Tagesgeschäft: Was heute die Schlagzeilen bestimmt, ist morgen häufig schon vergessen, da neue Themen den Arbeitsalltag beherrschen. Dem möchte die Lokalredaktion Buchen der RNZ mit der neuen Artikelserie "Was wurde aus ...?" zumindest ein klein wenig entgegenwirken. In loser Folge möchten wir Themen aufgreifen, über die wir vor längerer Zeit berichtet haben, und beleuchten, was sich seitdem getan hat. Das kann der Jung-Gastronom sein, der mitten in der Pandemie ein neues Café eröffnet hat, oder das groß angekündigte Bauvorhaben, von dem man aber seit Monaten nichts mehr gehört hat.

Info: Tipps und Anregungen sind willkommen: Tel. 06281/5240-7050 oder E-Mail an red-buchen@rnz.de.