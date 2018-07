Hoffenheim soll am Mainzer A-Jugend-Talent Christoph Sauter interessiert sein, Rangnick hat ihn schon beobachtet

Am Sontagmorgen war Hoffenheims Trainer Ralf Rangnick in Mainz. Beim Spiel der U19 gegen den Karlsruher SC hat sich Rangnick nach kicker-Informationen Christoph Sauter (2009 mit Mainz deutscher A-Jugend-Meister) angeschaut. Sauter hat bei Mainz bereits einen Vertrag bei den Profis abgelehnt und ist am Saisoneende vertragslos.