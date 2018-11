Bei dem Nigerianer reicht es gegen Meister Wolfsburg noch nicht für einen Platz in Hoffenheims erster Elf

Während Hoffenheim weiter um mögliche Zugänge im Sturm buhlt, ist Chinedu Obasi noch immer nicht richtig fit. "Edu kommt langsam wieder. Vielleicht wird er am Sonntag 30 oder 40 Minuten spielen können", hofft Trainer Ralf Rangnick, um gleich einzuschränken: "Von Beginn an ist es jetzt einfach noch zu früh."

Nach einer Syndesmosebandverletzung im Sprunggelenk und sechs Wochen Pause stand Obasi vergangene Woche zu Hause gegen Freiburg zum ersten Mal wieder im Kader und wurde in der 69. Minute eingewechselt. Bisher konnte Obasi erst sechzehn mal in dieser Saison von Beginn an starten und nur neun Partien absolvierte er über volle 90 Minuten.