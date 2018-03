Verteidiger Marvin Compper bleibt wohl trotz zuletzt schwacher Leistungen weiter in der 1899-Startelf

In den letzten Wochen überzeugte Marvin Compper nicht gerade durch gute Leistungen. Sowohl gegen Hannover als auch in Bochum sah der Innenverteidiger schwach aus, war für die Gegentore meist mitverantwortlich.

Weil Hoffenheim aber die Spieler ausgehen (Salihovic, Gustavo, Zuculini, Weis, Jaissle, Beck, Ibertsberger und Obasi fallen aus) muss Compper nicht um seinen Platz in Hoffenheims Stammelf fürchten.

Allerdings wird der Linksfuß gegen Mönchengladbach nicht wie gewohnt in der Innenverteidigung spielen, sondern weiter vorne. „Gut möglich, dass Marvin von Beginn an im Mittelfeld spielt. Das ist eine naheliegende Option. Er hat bereits in einigen Testspielen als Sechser gespielt. Und vielleicht ist es für ihn auch ganz hilfreich, wenn er in einem anderen Mannschaftsteil seine Qualitäten mal wieder zeigen kann.“ sagte Trainer Ralf Rangnick.

Für Compper werden entweder Per Nilsson oder Isaac Vorsah in die Innenverteidigung rücken.