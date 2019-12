Hertha BSC feierte in Leverkusen den zweiten Sieg unter der Leitung von Trainer Jürgen Klinsmann. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Karim Rekik erzielte in der 64. Minute vor 24 472 Zuschauern in der BayArena das Tor des Tages. Leverkusen kassierte damit die dritte Pflichtspiel-Niederlage am Stück und liegt nach dem 16. Spieltag neun Punkte hinter Spitzenreiter RB Leipzig.