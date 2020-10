Bietet Platz für 152 Castoren mit radioaktivem Atommüll: das Zwischenlager in Philippsburg. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Philippsburg. Ende September wurden von der Bundesgesellschaft für Endlagerung die Gebiete in Deutschland benannt, die für die Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen grundsätzlich in Frage kommen. Diese Regionen sollen nun im weiteren Verfahren näher betrachtet werden. Bis es aber so ein Endlager gibt, wird es noch dauern: Die Suche nach einem geeigneten Standort soll bis 2031 abgeschlossen sein, bis 2050 soll das Endlager dann betriebsbereit sein. So lange muss der radioaktive Abfall in Spezialbehältern, den sogenannten Castoren, zwischengelagert werden. Auch auf dem ehemaligen Gelände des Kernkraftwerks Philippsburg gibt es ein solches Zwischenlager. Frühestens im Herbst 2021 sollen weitere Castoren dort eingelagert werden.

Wenn in Deutschland im Jahr 2022 das letzte Kernkraftwerk vom Netz geht, werden rund 1000 Behälter und Castoren mit hoch radioaktiven Abfällen verstreut in Zwischenlagern an der Oberfläche stehen – größtenteils an den Standorten abgeschalteter Atomkraftwerke. Bis zum Jahre 2005 wurden Brennelemente aus deutschen Kernkraftwerken zur Wiederaufarbeitung nach Sellafield in Großbritannien oder La Hague in Frankreich transportiert. Eigentlich war vorgesehen, die Castor-Rücktransporte in die deutschen Zwischenlager im Frühjahr 2020 anzugehen. Doch dann kam Corona und die Fahrten wurden auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Laut Gesellschaft für Nuklear Service (GNS) in Essen, die für alle Castor-Transporte zuständig ist und die Behälter auch entwickelte, sollen fünf Container mit mittelaktiven Abfällen aus der französischen Wiederaufarbeitungsanlage La Hague am Atlantik "frühestens im Herbst 2021" in Philippsburg eintreffen – wenn die Sicherheitsbehörden mitspielen. Insgesamt ist Deutschland verpflichtet, 25 Castoren zurückzunehmen; die restlichen 20 mit hoch radioaktivem Material entfallen auf die Standorte Biblis in Hessen, Isar in Bayern sowie Brokdorf in Schleswig-Holstein.

In Philippsburg hat man derzeit erwartungsgemäß keine Eile, zumal Bürgermeister Stefan Martus und vielen Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt das Zwischenlager auf der Rheinschanzinsel schon lange ein Dorn im Auge ist. Das dortige Lager hat Platz für 152 Castoren, wobei 62 Plätze bereits mit hoch radioaktivem Müll belegt sind – allesamt abgebrannte Brennelemente, die nach dem Wechsel aus dem Reaktordruckbehälter nicht, wie vor 2005, in die Wiederaufarbeitung gelangten, sondern von dem 2011 stillgelegten Siedewasserreaktor Block 1 kamen. Block 2, der Druckwasserreaktor, wurde 2019 vom Netz genommen. Nach der Abklingzeit im gekühlten Lagerbecken kommen nun auch von dort weitere Behälter hinzu.

Dass bis zur Inbetriebnahme eines deutschen Endlagers im Jahr 2050 oder später die insgesamt zu erwartenden über 100 Castor-Behälter in Philippsburg verbleiben, gefällt Martus gar nicht. "Die Einwohner Philippsburgs waren Jahrzehnte davon ausgegangen, dass mit der Abschaltung der beiden Kernkraftwerke auch das Thema Atommüll erledigt sei", so der Verwaltungschef. Gemessen an der Lebenserwartung der Menschen sei das Zwischenlager "schon ein Endlager". Dies hatten in der Vergangenheit schon viele Bürgerinnen und Bürger geäußert.

Martus hat sich schon lange mit der Thematik beschäftigt und hält eine Klage für realistisch: "Wir haben einen Rechtsanwalt für die Abwehr des Transportes aus Frankreich beauftragt." Realistisch betrachtet, sind die Chancen eher gering, doch in Philippsburg sieht man das Prozedere eher als einen symbolischen Akt, um zu zeigen, dass man hier kein Endlager will. Denn Fakt ist, dass auch der Transportweg sehr lang und aufwendig ist. Gutachter müssen bestellt, die Dichtheit der Behälter geprüft sowie das Thema der Sicherheit auf der Zugstrecke genau unter die Lupe genommen werden.

"Wir können höchstens einen Transport pro Jahr organisieren", hatte Michael Köhl vom Unternehmen GNS kürzlich erklärt. Bis der Standort Philippsburg, wo die Energiewende mit dem Bau eines Konverters kürzlich Fahrt aufnahm (die RNZ berichtete), atommüllfrei ist, werden also noch Jahrzehnte vergehen.