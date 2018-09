Walldorf. (seb) Die Musik war klasse und der Überraschungsgast eine geniale Idee: Und so bildete der Auftritt der "Nachtigallen" einen gelungenen Abschluss des Zeltspektakels, er verkörperte praktisch alles, was das Walldorfer Festival ausmacht, Spaß und Unterhaltung für die gesamte Familie, Geselligkeit und diese schwer benennbaren, reizenden Besonderheiten.

Das Manegenrund lädt natürlich förmlich dazu ein, mit dem Publikum auf Tuchfühlung zu gehen, und das tat der Überraschungsgast mit Genuss: Clown Georg Schweitzer, der "Schorsch", animierte die Zuschauer auf unwiderstehliche Art zum Mitmachen und lockerte die Darbietungen der "Nachtigallen" Jutta Werbelow, Rolf Schaude und Martin Haaß mit seinen Späßen auf.

"Ein wundervoller Abend", berichtet Zeltspektakel-Organisator Jürgen Vogel, "und ein würdiges Fest zum 25-jährigen Jubiläum der Nachtigallen". Besonders hat es ihm der Depeche-Mode-Hit "Enjoy the silence" angetan, den die "Nachtigallen" in ganz eigenem Stil interpretieren.

Wann immer er diesen oder auch andere Songs im Radio höre, denke er, "da ist was falsch", so Vogel schmunzelnd. Wie Jutta Werbelow, Rolf Schaude und Martin Haaß den Geist des Originals wahren, es aber auf attraktive Art auffrischen, sei für ihn hochspannend und beeindruckend, "und der Erfolg gibt ihnen Recht".

Nach dem Konzert feierte man eine Abschlussparty, zu der ein DJ eine bunte Musikauswahl auflegte. Viele Besucher seien noch geblieben und hätten die Stimmung genossen. Jürgen Vogels Erfahrung nach ist das ein wichtiger Aspekt der Anziehungskraft des Zeltspektakels: "Die Leute treffen sich gern am Lagerfeuer, tauschen sich aus, unterhalten sich nett. Sie lernen auch neue, nette Menschen kennen, das macht ihnen richtig Spaß."

Dergestalt habe er viele Rückmeldungen erhalten, auch von Suchanfragen habe er gehört, weil jemand vergessen hatte, nach der Telefonnummer des neuen Bekannten zu fragen.

Was dieses 18. Zeltspektakel insgesamt angeht, freut Jürgen Vogel sich, ein weiteres Mal "einen Besucherrekord" vermelden zu können. Allein zu den Kleinkunstabenden habe man insgesamt über 2700 Gäste begrüßen können, hinzu käme fast noch einmal dieselbe Besucherzahl bei Kinderzirkus, Waldspielplatz, Kinderfilmfestival, "Waldrestaurant auf Zeit", Matinée.

"Das ist schon beeindruckend", bedenke man den bewusst kleinen, feinen Rahmen des Festivals: "Das Zeltspektakel lebt vom Charme, keine Massenveranstaltung zu sein." Uli Boettcher hatte das Zelt ein Mal prall gefüllt, Lars Reichow gelang das sogar zwei Mal, die Stimmung war von Beginn an großartig: Laut Vogel zogen diese "Publikumsmagnete" jeweils gut 270 Zuschauer an.

Für ihn persönlich sei der Auftritt des "Glas-Blas-Sing-Quartetts" ein Highlight gewesen, wie sie mit ihren ungewöhnlichen Kanister- und Flaschen-Instrumenten "das Zelt gerockt" hätten, sei "schlicht einmalig": "Es ist noch möglich, Erwachsene, die glauben, alles gesehen zu haben, zum Staunen zu bringen."

Auch Dirk Langer als "Nagelritz" habe ihm als Ringelnatz-Fan gut gefallen, der Kabarettist habe sein "Seemannsgarn" auf charmante Art gesponnen und das Publikum eng eingebunden, "dem hätte ich mehr Besucher gewünscht".

Dankbar hob der Festivalleiter das Engagement seiner Kollegen und Mitarbeiter, des Walldorfer "Forums 84" und der Catering-Teams hervor, die auch bei einem heftigen Regenguss schnell dafür gesorgt hatten, dass die Besucher trockenen Fußes bleiben. "Das Zeltspektakel ist inzwischen erwachsen, sogar volljährig", so Vogel. Alle, "die im Hintergrund wirbeln und wirken", seien sehr professionell, packten kräftig mit an und tragen so zum Gelingen des Ganzen bei.

Insgesamt also habe das Zeltspektakel wieder eine bunte Vielfalt geboten, "die Crème de la Crème der unterschiedlichsten Kleinkunst-Sparten", betont Vogel, der auch schon Lust aufs nächste Zeltspektakel machen will. Im November schon beginnt nämlich der 2019er-Vorverkauf: für Anna Mateur, Kati Freudenschuss, La Signora, Gankino Circus, Ingo Appelt, Wildes Holz, Jochen Malmsheimer, Vera Deckers, Jess Jochimsen und Liza Kos.

