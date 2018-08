Los ging das Winzerfest mit der Eröffnung des Weindorfs am Rande des Gerbersruhparks. Oberbürgermeister Dirk Elkemann wurde dabei von den amtierenden Hoheiten, Weinkönigin Patricia Theis und ihren Prinzessinen Katharina Schoch und Mona Kenz begleitet. Mit dabei auch die Teams der Winzer, die bis Montag ihre edlen Tropfen an den Ständen anbieten. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) "Wir wollen den tollen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen", so Oberbürgermeister Dirk Elkemann bei der offiziellen Eröffnung des Weindorfs am Rande des Festplatzes. Zwar wird das Winzerfest selbst offiziell erst am heutigen Samstag ab 18 Uhr im Gerberuhpark eröffnet, aber bereits am gestrigen Freitag fiel der Startschuss an den zahlreichen Fahrgeschäften. Das Weindorf hat seine Pforten nun bis einschließlich Montag täglich von 17 bis 23 Uhr geöffnet.

Hintergrund Winzerfest Wiesloch 2018 - Das Programm Samstag, 25. August ab 9 Uhr, Internationales Bacchus-Turnier der TSG Wiesloch im Badminton, Stadionsporthalle und Helmut-Will-Halle in der Parkstraße 14 Uhr, Öffnung des Vergnügungsparks 16 Uhr, Jubiläumswochenende der Boule-Freunde mit Musik und Boule, Am Schwimmbad 6/1 16 Uhr, VfB Wiesloch gegen Leimen II zur Saisoneröffnung im Waldstadion 17 bis 23 Uhr, Weindorf mit sechs regionalen Winzern im Gerbersruhpark 18 Uhr, Einstimmung zur Eröffnung des Winzerfests im Gerbersruhpark mit Abdankung der amtierenden Weinhoheiten 19.30 Uhr, offizielle Eröffnung mit Krönung der Kurpfälzischen Weinhoheiten, Konzerte der Stadtkapelle Wiesloch und im Anschluss der "Ortsteilcombo" im Festzelt Sonntag, 26. August ab 9 Uhr, Internationales Bacchus-Turnier der TSG Wiesloch im Badminton, Stadionsporthalle und Helmut-Will-Halle in der Parkstraße ab 10 Uhr, Jubiläumswochenende und traditionelles Winzerfest-Turnier der Boule-Freunde, offizieller Start mit den Weinhoheiten, Am Schwimmbad 6/1 10.30 Uhr, ökumenischer Gottesdienst mit der Stadtkapelle, anschließend Weißwurstfrühstück und Mittagstisch im Festzelt 12 Uhr, Öffnung des Vergnügungsparks 14 bis 16 Uhr, städtisches Museum im Wehrturm "Dörndl" ist geöffnet 13 bis 18 Uhr, Weltmeisterschaft im "Mensch ärgere dich nicht" in der Mensa des Ottheinrich-Gymnasiums 17 bis 23 Uhr, Weindorf mit sechs regionalen Winzern im Gerbersruhpark 19 Uhr, "Newcomer-Abend" mit den Bands "Flashcakes" und "No Excuse" im Festzelt

"Mein Dank gilt den Winzern, die im Vorjahr mit von der Partie waren und auch jetzt wieder ihre hervorragenden Weine anbieten", so der Wieslocher Rathauschef. Im Gegensatz zur Premiere 2017 sind die Buden weitläufiger aufgestellt, ein Zelt bietet Schutz vor den Unbilden der Witterung und auch nichtalkoholische Getränke stehen nun an jedem der sechs Stände zur Verfügung.

Neben dem Flammkuchen gibt es zudem einige Kleinigkeiten wie Maultaschen, Käsewürfel und feurige Pfefferbeißer. Mit dabei sind die Weingüter Holfelder und Wimmer, das Team der "Winzer von Baden", Hummel aus Malsch, Ihle aus Rauenberg und Zimmer aus Östringen.

Die noch amtierende Weinkönigin Particia Theis war mit ihren Prinzessinen Katharina Schoch und Mona Kenz gekommen, um an der Eröffnung teilzunehmen. Für Mona geht es am heutigen Samstag "eine Stufe höher", wird sie doch zur neuen Weinkönigin gekrönt. "Ich sehe dem sehr tiefenentspannt entgegen", gab sie sich für die anstehende Zeremonie locker.

Auf dem benachbarten Festplatz war am späteren Freitagnachmittag auch einiges los. Für viele, so war zu hören, waren die kühlere Witterung eine willkommene Abwechslung zur tropischen Hitze der vergangenen Tage.