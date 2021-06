Wiesloch. (hds) Im Vorjahr musste das Traditionsfest pandemiebedingt ganz abgesagt werden, soweit geht man dieses Jahr nicht: Aber fest steht jetzt, dass das Kurpfälzische Winzerfest in seiner beliebten Ausrichtung dieses Jahr auch nicht starten kann.

"Wir machen uns natürlich Gedanken und überlegen Alternativen", so Oberbürgermeister Dirk Elkemann in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt. Schweren Herzens habe man sich dazu entschlossen, das Ereignis auf dem Festplatz und mit dem angrenzenden Weindorf sowie "Wein und Markt" in der Innenstadt nicht in der üblichen Form zu planen. Elkemann wies auch auf bereits absagte Großevents wie Münchner Oktoberfest oder Cannstatter Wasen in Stuttgart hin. Eine Arbeitsgruppe solle prüfen, unter welchen Rahmenbedingungen eine Ersatzveranstaltung stattfinden könnte.

"Wir haben bereits Überlegungen angestellt, das Ereignis vielleicht in abgespeckter Form in die Innenstadt zu verlegen", ergänzte Hauptamtsleiterin Andrea Gärtner. Dort könnte vielleicht ein kleines Weindorf entstehen. Die Winzer seien für eine solche Möglichkeit offen. Auch werde man mit Verkehrsverein und mit Festplatzbetreiber Willi Lowinger Gespräche führen. Es gehe dann speziell um ein machbares Zeitfenster. Jedoch hänge alles letztendlich von der Gesamtentwicklung der Pandemie ab.