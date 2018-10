Die Fußgängerzonen in Walldorf und Wiesloch laden zum Einkaufsbummel ein. Als Mittelzentren sind die beiden Nachbarstädte unvermindert attraktiv und verfügen über eine überdurchschnittliche Kaufkraft. Besonders Walldorf belegt in einer aktuellen Studie der IHK den Spitzenplatz im gesamten Kammerbezirk, der bis in den Odenwald reicht. Archiv-Fotos: Pfeifer

Die Fußgängerzonen in Walldorf und Wiesloch laden zum Einkaufsbummel ein. Als Mittelzentren sind die beiden Nachbarstädte unvermindert attraktiv und verfügen über eine überdurchschnittliche Kaufkraft. Besonders Walldorf belegt in einer aktuellen Studie der IHK den Spitzenplatz im gesamten Kammerbezirk, der bis in den Odenwald reicht. Archiv-Fotos: Pfeifer

Wiesloch/Walldorf. (rnz) Welche Kaufkraft haben die Menschen in der Region? Wie viel Geld können sie für den Konsum im Einzelhandel ausgeben? Und welche Umsätze kann der stationäre Einzelhandel erzielen? Auf solche Fragen gibt der neue Zahlenspiegel der IHK Rhein-Neckar Antwort.

Die Prognose-Werte für das Jahr 2018 (darum handelt es sich der IHK zufolge) sind demnach für den gesamten Kammerbezirk positiv und liegen beim Kaufkraftvolumen insgesamt wie auch bei der Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr über dem Bundesdurchschnitt. Gleiches gilt für die Einzelhandelsumsätze. Die lokalen Mittelzentren Wiesloch und Walldorf schneiden sogar noch besser ab und übertreffen auch den Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg - wobei Walldorf überall absolute Spitzenwerte erzielt. Hier ein Überblick über die Zahlen im einzelnen.

Die Stärke der Wirtschaftsregion Wiesloch/Walldorf kann man an der Zahl der hier Beschäftigten ablesen und auch an der Zahl der jeweiligen Ein- und Auspendler. Wiesloch etwa zählt bei einer zum Jahresende prognostizierten Einwohnerzahl von rund 26.750 Menschen rund 16.000 Beschäftigte, wobei die Zahl der Einpendler bald doppelt so hoch ist wie die der Auspendler, die außerhalb arbeiten (13.200 gegenüber 7800).

Noch prägnanter sind die Zahlen für Walldorf: Bei rund 15.500 Einwohnern arbeiten in Walldorf knapp 20.500 Beschäftigte. Den gut 18.450 Einpendlern sehen lediglich knapp 4200 Auspendler gegenüber. Zum Vergleich: In anderen Mittelzentren wie Sinsheim, Schwetzingen oder Eberbach ist die Zahl der Beschäftigten absolut und in Relation zu den Einwohnern deutlich niedriger und Ein- und Auspendler halten sich fast die Waage. Hier spürt man die Wirkung der großen Arbeitgeber im Raum Walldorf/Wiesloch mit der SAP an der Spitze, aber auch mit den Heidelberger Druckmaschinen, PZN oder Rewe.

Überdurchschnittlich sind Wiesloch und Walldorf auch bei den Werten für die allgemeine und die Einzelhandelsrelevante Kaufkraft, also jenes Teils des Einkommens, der für Ausgaben im Einzelhandel zur Verfügung steht. In absoluten Zahlen haben Wieslochs Einwohner 2018 eine Kaufkraft von knapp 672 Millionen Euro (ein Plus von 3,5 Prozent gegenüber 2017). Umgerechnet auf jeden Einwohner macht dies eine Pro-Kopf-Kaufkraft von gut 25.100 Euro. Wobei anzumerken ist, dass es sich hier um einen Durchschnittswert handelt, der nichts über die tatsächliche Einkommensverteilung aussagt. Von dieser Kaufkraft stehen den Wieslocher Haushalten 195,4 Millionen Euro für Einkäufe im Einzelhandel (inklusive Versand- und Internethandel) zur Verfügung. Pro Kopf macht das einen Wert von rund 7300 Euro. Sowohl bei der allgemeinen wie auch bei einzelhandelsrelevanten Kaufkraft liegt Wiesloch damit über Landes- und Bundesdurchschnitt und belegt im Vergleich der regionalen Kommunen vordere Plätze.

Walldorf schneidet hier jedoch nochmals deutlich besser ab und führt jeweils die Tabelle im Kammerbezirk an. Insgesamt haben die Haushalte der Astorstadt 2018 eine Kaufkraft von knapp 442 Millionen Euro (plus 3,9 Prozent), was knapp 28.450 Euro je Einwohner sind. Das liegt rund 5100 Euro oder 22 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Einzelhandelsrelevant sind von dieser Kaufkraft gut 122 Millionen Euro oder knapp 7860 Euro pro Einwohner. Mit diesen Werten können nur Ladenburg und Weinheim knapp mithalten.

Auch bei einer anderen Kennzahl nimmt Walldorf den Spitzenplatz im Kammerbezirk der IHK ein: dem Einzelhandelsumsatz pro Einwohner. Mit gut 11.500 Euro pro Einwohner liegt die Astorstadt um bald das Doppelte über dem Bundes- und Landesdurchschnitt und sogar vor deutlich größeren Mittelzentren wie Schwetzingen und Mosbach. Insgesamt wird sich der Einzelhandelsumsatz der Astorstadt (ohne Kfz, Tankstellen, Versand und Internet) in diesem Jahr nach den Zahlen der IHK auf knapp 179 Millionen Euro belaufen - fast 57 Millionen Euro mehr als die Walldorfer selbst für Einkäufe im Einzelhandel ausgeben können.

Dies zeigt, in wie starkem Maße der Einzelhandel der Astorstadt in der Lage ist, auch überörtliche Kundschaft anzuziehen. Die IHK drückt diese Fähigkeit mit der "Zentralitätskennziffer" aus. Sie liegt für Walldorf bei knapp 166 und damit um rund zwei Drittel über dem Bundeswert (= 100). Nur Mosbach und Schwetzingen sind im Kammerbezirk bei der Zentralität besser als die Astorstadt, die hier wohl besonders von einem überregionalen Kundenmagnet wie Ikea profitieren dürfte.

Wiesloch kann da nicht ganz mithalten. Dessen Zentralitätskennziffer liegt laut IHK-Studie bei knapp 105. Damit liegt die Weinstadt auf dem Niveau des gesamten Kammerbezirks und noch vor dem Bundes- und Landeswert, bleibt aber auch hinter vergleichbaren Mittelzentren wie Schwetzingen oder Sinsheim zurück. Insgesamt erzielt Wieslochs Einzelhandel in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von knapp 181 Millionen Euro, was einem Pro-Kopf-Wert je Einwohner von 6764 und damit einem guten Mittelplatz entspricht (Sinsheim etwa folgt mit einem Pro-Kopf-Wert von 6755 knapp dahinter, hat aber mit knapp 241 Millionen Euro einen deutlich höheren Einzelhandelsumsatz).

Was die Attraktivität des Einzelhandelsstandorts Wieslochs für die überörtliche Kundschaft anbetrifft, so könnten sich die Werte der Weinstadt bald wieder steigern, wenn erst einmal der Kubus am Adenauerplatz (ehemals Kaufhaus Dannheimer) als neuer "Anker" des Wieslocher Einzelhandels fertiggestellt ist.