Viele Flüchtlinge in Afghanistan haben kein festes Dach über dem Kopf, sondern leben in behelfsmäßigen Zelten. (Archivbild). Foto: Mariam Zuhaib/AP/dpa

Von Tobias Törkott

Wiesloch/Walldorf. Es sind Bilder, die betroffen machen: Menschen klammern sich an Flugzeuge, rennen in Panik über das Rollfeld. Der Flughafen in Kabul versank in dieser Woche im Chaos. Die Folgen für die Bevölkerung Afghanistans aufgrund des Vormarschs der Taliban stellen die Weltgemeinschaft vor eine neue Herausforderung hinsichtlich der möglichen Aufnahme von Geflüchteten.

Mehr als 260 Städte haben sich deutschlandweit der von dem Bündnis "Seebrücke" ins Leben gerufenen Aktion "Sichere Häfen" angeschlossen. So soll Menschen, die auf dem lebensgefährlichen Seeweg Europa erreichen wollen, geholfen werden. Dazu zählt auch die Stadt Walldorf. Mitglieder zeigen sich unter anderem solidarisch, sind gegen die Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung oder nehmen Geflüchtete auf, wie sie anhand der Verteilungsquote müssten. Nun ruft die Aktion zur "Luftbrücke" auf, um Menschen aus Afghanistan zu retten.

2019 entschloss sich der Walldorfer Gemeinderat dazu, Teil von "Sichere Häfen" zu werden und die Astor-Stadt ist dies noch immer. Ein Großteil der damit verbundenen Punkte hat Walldorf noch nicht erfüllt. Letztlich solidarisierte man sich mit den Menschen und Zielen von "Seebrücke" und pflichtete Forderungen an Land und Bund bei. Gegen weitere Forderungen stimmten damals unter anderem die Fraktionen von CDU und FDP. Beide Fraktionen, inklusive der damaligen Bürgermeisterin Christiane Staab, sprachen sich gegen eine Erhöhung der Zuweisungsquote von Flüchtlingen aus. Dies ist eine der Forderungen der Aktion "Sichere Häfen". So erklärte Jutta Stempfle-Stelzer in der Sitzung von Oktober 2019, dass Walldorf "ein Ort zum Ankommen" sei und es "einen gesamtgesellschaftlichen Konsens" geben müsse. Staab betonte damals, dass man sich kein "schlechtes Gewissen machen lassen" müsste und Walldorf eine der ersten Gemeinden im Kreis gewesen sei, die Geflüchtete aufgenommen hatte. Auch der amtierende Bürgermeister Matthias Renschler (FDP) stimmte damals als Ratsmitglied gegen weitere Maßnahmen, was ihm eine Konkurrentin im Bürgermeister-Wahlkampf 2021 auch vorwarf. 2019 betonte er, dass der Antrag in die richtige Richtung gehe, den Resolutionscharakter unterstütze man gerne. Auch eine finanzielle Unterstützung eines Projektes sei möglich.

Dies betonte Renschler auch in dieser Woche auf RNZ-Anfrage erneut, "um den Menschen in ihren Heimatländern eine Zukunftsperspektive zu geben". Damals wurden 50.000 Euro gespendet. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir diesen Spendenbetrag jetzt wieder aufnehmen in Anbetracht dieses sehr schrecklichen Afghanistankonfliktes und für ein konkretes Hilfsprojekt einsetzen", erklärte Renschler. Walldorf bereite sich auf eine mögliche Aufnahme afghanischer Flüchtlinge vor und prüfe derzeit die Bereitstellung von Unterkünften, "sodass die Aufnahme dann auch sichergestellt ist, wenn eine entsprechende Zuweisung kommt." Renschler sieht es als "Aufgabe der Stadt" an, hier unkompliziert zu helfen. Dennoch müsse man sich an die gesetzlichen Regelungen halten. Was auch bedeutet: Eine Aufnahme oberhalb des Verteilschlüssels von Geflüchteten wird es in Walldorf wohl nicht geben – und damit auch keine weiter Erfüllung der Punkte von "Sichere Häfen". Der sogenannte "Königsberger Schlüssel" regelt die Verteilung von Asylsuchenden vom Bund an die Länder. Diese weisen dann Personen an die jeweiligen Kommunen zu.

Die Stadt Wiesloch ist kein Mitglied der "Seebrücke-Aktion". Und wird das nach Angaben von Bürgermeister Ludwig Sauer auch nicht werden. "Wir hatten das 2019 schon einmal mit den Fraktionen thematisiert", erläutert Sauer auf RNZ-Nachfrage. Derzeit gebe es dahin gehend noch keine Überlegungen. Wiesloch nehme geflüchtete Menschen ebenfalls entsprechend des Einwohnerschlüssels auf. "Weitere Personen über diesen Schlüssel hinaus können aktuell aus Kapazitätsgründen nicht untergebracht werden", so Sauer. Die Quoten bei der Aufnahme wurden in Wiesloch bislang erfüllt. "Wir sehen uns da auch in der Pflicht", erklärt Sauer.

Nach Angaben der Stadt Wiesloch kommen bisher elf Prozent der geflüchteten Personen aus Afghanistan. 2020 wurden mehr als 2000 Beratungsgespräche durchgeführt. Das Integrationsmanagement der Stadt will in Kooperation mit Caritas und Diakonie bei Wohnung- und Arbeitssuche oder auch bei der Trauma-Behandlung helfen. Drei Integrationsmanagerinnen und -manager kümmern sich in Wiesloch um die Belange von Menschen, die nach Deutschland geflohen sind. "Außerdem leisten die vielen Ehrenamtlichen im Netzwerk Asyl hervorragende Integrationsarbeit", erklärt Sauer. Das Projekt, das im April 2021 verabschiedet wurde, soll vorerst bis 2023 laufen. Nach Angaben der Verwaltung konnten bereits 40 Prozent der Menschen, die das Beratungsangebot angenommen hatten, eine Arbeits- oder Ausbildungsstätte vermittelt werden.