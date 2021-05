Region Wiesloch/Walldorf. (RNZ) Die beiden baden-württembergischen Energieunternehmen MVV und EnBW haben kürzlich durch das zuständige Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau am Regierungspräsidium Freiburg die Aufsuchungserlaubnis für das sogenannte Gebiet "Hardt" erhalten. Gemeinsam wollen sie die Möglichkeiten zur Nutzung der Erdwärme im nördlichen Oberrheingraben untersuchen.

Das Gebiet umfasst eine Fläche von knapp 270 Quadratkilometern und reicht vom Mannheimer Süden bis nach Altlußheim, vom Rhein bis zu den Hängen des Odenwalds. Darunter finden sich auch Teilgebiete Walldorfs und St.Leon-Rots. Um die Öffentlichkeit frühzeitig und transparent über das Projekt und die anstehenden Schritte zu informieren, laden die Projektverantwortlichen von EnBW und MVV alle Interessierten zu einer virtuellen Informationsveranstaltung am Donnerstag, 20. Mai, von 18 Uhr bis 20 Uhr ein.

Einer Pressemitteilung der Unternehmen zufolge hat gerade die Region als erneuerbare und klimaneutrale Wärmequelle ein großes Potenzial. Das Projekt könne einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der Fernwärme und damit zur Erreichung der Klimaziele leisten, so die Unternehmen. Die Wärme werde dabei für die Region und ihre Bewohnerinnen und Bewohner direkt nutzbar gemacht. In der ersten Projektphase steht laut den Unternehmen die Prüfung und Bewertung der geologischen Gegebenheiten innerhalb des Aufsuchungsgebietes im Vordergrund. In den kommenden 18 Monaten werden deshalb zunächst grundlegende geologische und hydrogeologische Voruntersuchungen im gesamten Aufsuchungsgebiet durchführt. Dabei sollen ausschließlich oberirdische Messverfahren sowie Laboruntersuchungen von Wasserproben aus vorhandenen oberflächennahen Brunnen zum Einsatz kommen. Erst danach erfolge die Auswahl geeigneter Standorte und die Erschließung der Erdwärme-Quellen. Dies setze dann eigene Genehmigungsverfahren voraus.

Info: Der Einwahl-Link für die Informationsveranstaltung und weitere Informationen zum Projekt sind im Internet unter www.geothermie-hardt.de zu finden. Die Einwahl zur Informationsveranstaltung ist ab 60 Minuten vor Veranstaltungsbeginn möglich.