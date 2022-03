Von Sebastian Lerche, Tobias Törkott und Sophia Stoye

Wiesloch/Walldorf. Der russische Angriff auf die Ukraine bewegt die Menschen. Binnen weniger Tage wurden auch in Wiesloch und Walldorf Kundgebungen und Mahnwachen organisiert, um an die Menschen in den Kriegsgebieten zu denken und sich mit ihnen zu solidarisieren.

> Wiesloch: "Das Thema bleibt Solidarität und Zusammenhalt": Das Bündnis für Demokratie und Toleranz Wiesloch hat ursprünglich zur Kundgebung unter dem Motto "Bunt und solidarisch durch die Pandemie" aufgerufen. Wie die Versammlungsleiterinnen Gabi Lachenauer und Oriana Gradl erklären, habe man aufgrund der schrecklichen Ereignisse in der Ukraine und nach vielen Bitten aus der Bevölkerung entschieden, sich auch gegen Krieg allgemein, gegen den Krieg in der Ukraine und für Solidarität und Frieden in Europa und der Welt einzusetzen.

Und so finden sich auf dem Adenauerplatz rund 350 Menschen ein, eine Resonanz, die Lachenauer und Gradl beeindruckt. Sie zeigen sich dankbar, dass so viele an der folgenden Schweigeminute teilnehmen und zu bekannten Friedensliedern wie Udo Lindenbergs "Wir ziehen in den Frieden" oder Reinhard Meys "Nie wieder Krieg" eine gewundene Menschenkette bilden. Auf den Infektionsschutz achtet man, indem jeder Masken trägt und den nötigen Abstand hält: Anstatt sich an den Händen zu fassen, verbinden bunte Schals als Symbol der Vielfalt die Menschen.

Die Coronakrise, die Gegner der Infektionsschutzmaßnahmen und die Leugner der Pandemie sind nämlich nicht vergessen: So finden sich Plakate mit "Impfen ist Nächstenliebe", "Masken auf" oder "Distanzieren nicht infizieren", aber auch einige der provokanten, aus Wieslocher Geschäften bekannten wie "Wer mit Nazis spaziert, hat keinen Anstand".

Das Plakat mit "Euer Egoismus tötet Menschen" will die Trägerin nicht nur auf die Pandemiesituation bezogen wissen, es sage vieles aus. Das Gesamtbild zeige, dass viele Menschen Leid erfahren – wegen der Selbstsucht einzelner. Andere Plakate – in zwei oder auch drei Sprachen gehalten – danken dem Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, oder fordern "Stoppt den Krieg!".

"Gegen Aggression und Gewalt" wolle man sich heute einsetzen, so Oriana Gradl. Man denke an die Menschen in der Ukraine, "die um ihr Leben fürchten angesichts russischer Aggression, die ihre Heimat verlassen müssen und auf der Flucht sind". Oriana Gradl bedankt sich, zu Tränen gerührt: "Wir sind eine Stadt von Brückenbauern, nicht Menschen, die die Gesellschaft trennen wollen." Es sei "unglaublich, dass wieder Krieg in Europa und Friedenslieder wieder notwendig sind", so Gradl, die betont: "Wiesloch ist bunt und vielfältig und wird es bleiben."

> Walldorf: Kerzenlichter funkeln am Montagabend gegen 18.30 Uhr um die evangelische Stadtkirche Walldorf. Etwa 200 Personen formieren sich zu einer Menschenkette und Mahnwache und halten dabei Kerzen in der Hand. Kinder halten die ukrainische Flagge hoch. Auf Transparenten steht "Freiheit für die Ukraine". Auf einem anderen Plakat prangt ein blutverschmiertes Herz auf der gelb-blauen Flagge der Ukraine mit der Aufschrift "Stop", auch die Regenbogenfahne wird geschwenkt. Dazu läuten seit knapp zehn Minuten die Kirchenglocken. Zuvor hatte der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde noch mehrere Lieder gespielt. Darunter auch ein ukrainisches "Kyrie Eleison", so der stellvertretende Chorleiter Klaus Bernhard. Ansonsten ist es beinahe unnatürlich ruhig zwischen Kirche und Drehscheibe.

Pfarrer Uwe Boch, der gemeinsam mit dem Team der evangelischen Kirche die Mahnwache kurzfristig organisiert hatte, ergreift nur einmal kurz das Wort, ist überwältigt von der Menge an Leuten, die gekommen sind und nach der Andacht gemeinsam eine Menschenkette formen: "So etwas gab es in Walldorf noch nicht."

Im Gespräch mit der RNZ erklärt er: "Wir können nicht viel tun, aber es ist wichtig zu sagen, dass das so nicht geht, und dass wir ein Zeichen setzen." Die Leute in der Ukraine hätten keine Chance, so der Pfarrer. Er merke, dass die Menschen schwer beunruhigt seien. "Die Leute haben Angst. Gerade bei Älteren kommen die Bilder des Zweiten Weltkriegs hoch", erklärt der Pfarrer. So breche auch bei den Bewohnerinnen und Bewohnern in den Pflegeheimen viel emotional auf. "Auch bei Kindern sieht man, dass sie irritiert sind", sagt Boch und schiebt hinterher: "Die Andacht ist hilfreich." Dabei würden die Menschen sehen: Anderen gehe es wie ihnen auch. "Das schafft ein Gefühl der Solidarität, auch untereinander."

Gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde sollen diese Mahnwachen nun mindestens bis Freitag vor und in der Stadtkirche von 18 bis 18.30 Uhr abgehalten werden. In der Kirche gibt es ab 18 Uhr auch die Möglichkeit zum Friedensgebet. Boch: "Wir haben in einer unbefangenen Sicherheit gelebt. Nun bricht so etwas über uns herein und das bewegt die Menschen, mich ja auch."

> Spaziergänger: Von den Hunderten Menschen, die in Wiesloch für Frieden in der Ukraine demonstrierten, lassen sich die montäglichen "Spaziergänger" nicht beirren: Wenige Meter von der Ukraine-Demo entfernt versammeln sich auf dem evangelischen Kirchplatz zwischen 100 und 150 Personen. Die Stimmung wie auf einem Dorffest: Sie umarmen sich zur Begrüßung, eine Gruppe lässt ein Foto von sich schießen, bevor sie wie üblich durch die Innenstadt ziehen. An der Ukraine-Demo kommen sie nicht vorbei. Kleidung in Farben der ukrainischen Flagge trägt niemand, nur eine Person hat eine entsprechende Sonnenbrille an. Dafür tauchen einige wenige der "Spaziergänger" im Faschingskostüm auf.