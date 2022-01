Bei der Wieslocher Gegendemonstration kontrollierte die Polizei die Einhaltung der Corona-Regeln, an die sich die „Spaziergänger“ nicht hielten. Foto: Jan und Helmut Pfeifer

Wiesloch/St. Leon-Rot. (obit/stoy) Um ein Zeichen gegen die sogenannten "Spaziergänger" in Wiesloch und St. Leon-Rot zu setzen, formierten sich am Montagabend in beiden Kommunen Gegendemonstrationen. In St. Leon-Rot protestierten etwa 30 Personen mit einer Menschenkette vor dem Rathaus gegen die "Spaziergänge", das sind unangemeldete Versammlungen, mit denen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert wird. Die Polizei war mit mehreren Beamten vor Ort. Die Menschenkette war offiziell bei der Gemeinde angemeldet.

Für die Gegendemonstration ausschlaggebend sei das Engagement der Jugendlichen gewesen, die in der Woche zuvor zu viert gegen den "Spaziergang" protestiert hatten, berichtete Stefanie Kneller. "Es kann nicht sein, dass sich hier die Jugendlichen dagegenstellen müssen, die schon von der Pandemie hart getroffen waren", so die Mitorganisatorin, die erst vor wenigen Tagen von den "Spaziergängen" erfahren habe und daraufhin aktiv geworden sei. "Die Ortsverbände hätten drei Wochen lang Zeit gehabt, etwas zu organisieren und haben es nicht getan", kritisierte die Bürgerin. Bei der Menschenkette waren ausschließlich Privatpersonen vertreten, ein Verein oder eine Partei nahm nicht offiziell daran teil – ebenso wenig wie Vertreter von Gemeinderat oder der Verwaltung.

Die "Spaziergänger" selbst zogen zu Beginn nicht am Rathaus entlang, erst beim zweiten Vorbeigehen liefen die etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des "Spaziergangs" direkt an der Menschenkette vorbei, um sich dann kurzzeitig hinter Rathaus und Harres nahe des Testzentrums zu versammeln. Konflikte gab es keine. Dort verweilte der Großteil der "Spaziergänger" für mehrere Minuten. Beim Eintreffen der Polizei löste sich die Gruppe kurzzeitig auf, traf aber vor dem Rathaus dann wieder zusammen. Die Menschenkette wurde bereits zuvor von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beendet. Etwa 50 Menschen, die davor Teil des "Spaziergangs" waren, standen dann rund 30 Minuten lang in kleineren Gruppen vor dem Rathaus zusammen. Die Polizei kontrollierte die Personalien einer Person, die nicht angemeldete Zusammenkunft wurde aber nicht aufgelöst.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim erklärte, dass die Beamten immer mit Augenmaß und unter der Wahrung der Verhältnismäßigkeit entschieden, wann sie eingriffen. Dies geschehe in Absprache mit der Versammlungsbehörde und der Einsatzleitung. Anders war das Vorgehen der Polizei bei einer nicht angemeldeten Versammlung in Waghäusel-Wiesental mit etwa 100 Menschen: dort kontrollierten die Beamen laut Meldung 51 Personen und erteilten Platzverweise. Für diesen Bereich ist das Präsidium Karlsruhe verantwortlich.

Während sich in Wiesloch auf dem Adenauerplatz etwa 350 Menschen trafen, um ohne Hygieneregeln "loszuspazieren", fand auf dem evangelischen Kirchplatz eine Gegendemonstration mit rund 50 Teilnehmern statt. Wie schon in der vergangenen Woche wurde diese von der Walldorfer Antifa-Jugend organisiert, unterstützt von Fridays for Future Wiesloch. Neben Maske und Abstand ließen die Demonstranten eine Liste zur Kontaktverfolgung durchgehen. Konflikte gab es keine.





"Es sind nicht alle Nazis, aber alle, die sich nicht von den menschenverachtenden, völkischen und anti-demokratischen Positionen distanzieren, müssen sich gefallen lassen, zumindest als deren Unterstützer zu gelten", sagte eine Rednerin von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Ein Mitglied von "Fridays for Future" bezeichnete auf RNZ-Nachfrage die bisher ausgebliebene Reaktion seitens der Verwaltung und der Ratsfraktionen zu den "Spaziergängen" als "Armutszeugnis". Im nahen Schwetzingen zeige die Stadtverwaltung mehr Engagement.

Die Wieslocher "Spaziergänger" liefen vom Adenauerplatz aus über die Hesselgasse am Rathaus vorbei zur Volksbank und zum evangelischen Kirchplatz. Unter anderem nahm daran Patrick Andreas Bauer, AFD-Sprecher für den Rhein-Neckar-Kreis, teil. Einem Bericht der Frankfurter Rundschau zufolge stand Bauer in seiner Vergangenheit mit der rechtsextremen Identitären Bewegung in Kontakt, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird.