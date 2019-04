Wiesloch/Rauenberg. (RNZ) Ab sofort haben Bürger und regionale Unternehmen in Wiesloch und Rauenberg die Möglichkeit, Blumenwiesen-Pate zu werden. Der landwirtschaftliche Betrieb von Ulrich Bernhard bietet diese Patenschaften an, um gemeinsam Lebensräume für Bienen, Schmetterlinge und heimische Insekten zu schaffen. Die dafür vorgesehenen Flächen liegen direkt am Siedlungsrand von Frauenweiler und an viel benutzten Rad- und Spazierwegen. Dadurch haben die Bürger die Möglichkeit, unmittelbar vor ihrer Haustür die rege Betriebsamkeit in einer naturnahen Blumenwiese zu erleben und zu beobachten.

Die geplanten Blühflächen sind dabei nicht Teil der Umweltverpflichtungen des landwirtschaftlichen Betriebs, sondern sollen den Bürgern die Möglichkeit bieten, durch eine Patenschaft selbst etwas zur Erhaltung der Lebensräume für Bienen und andere Insekten beizutragen.

Die Teilnehmer an der Aktion werden, soweit erwünscht, auf Schildern an den Blumenwiesen namentlich erwähnt. So kann jede Paten-Familie die Entwicklung ihres Blühstreifens mitverfolgen. Jeder Teilnehmer erhält eine Patenschafts-Urkunde und hat die Möglichkeit, an einem geführten Spaziergang rund um die Blühflächen teilzunehmen. Die Vegetations-Fortschritte können auch virtuell auf der Website von Ulrich Bernhard verfolgt werden.

Die Stadt Wiesloch und die Aktion "Frauenweiler bient auf" begrüßen diesen innovativen Beitrag der Landwirtschaft ausdrücklich und wünschen diesem längerfristig angelegten Projekt viele Teilnehmer sowie das richtige Wetter für ein gutes Gelingen der diesjährigen Aussaaten.

Anmeldungen für die Blumenwiesen-Patenschaften sind bis zum 30. April möglich. Eine Patenschaft umfasst 100 Quadratmeter Fläche und wird mit 50 Euro pro Saison zur Deckung der Kosten veranschlagt. Interessenten können sich unter mail@bauernladen-gruener-hof.de, www.bauernladen-gruener-hof.de oder 0152/29028801 anmelden.