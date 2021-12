Von Sophia Stoye

Wiesloch/ Mühlhausen. Der beste Bestatter Baden-Württembergs kommt aus Mühlhausen: Jonas Theis ist 22 Jahre alt und wurde beim Wieslocher Bestattungsunternehmen Brenner ausgebildet. Wegen seiner guten Leistungen während der Ausbildung hat er sich für einen Leistungswettbewerb auf Landesebene qualifiziert – und gleich den ersten Platz belegt. Damit ist Theis offiziell Baden-Württembergs beste Bestattungsfachkraft. Ein Interview über Leben und Tod:

Herr Theis, wie wird man bester Bestatter des Landes?

Ich habe im September 2018 die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft begonnen. Aufgrund meiner guten Leistungen konnte ich diese auf zweieinhalb Jahre verkürzen und wurde nach der Abschlussprüfung zum Landessieger 2021 und damit zur besten Bestattungsfachkraft Baden-Württembergs gekürt.

Wie sind Sie zum Beruf des Bestatters gekommen?

Ich bin das erste Mal im Rahmen eines Schulprojekts über Bestattungsarten auf diesen Beruf aufmerksam geworden. Als kurze Zeit darauf mein Opa verstarb, kam ich das erste Mal mit dem Tod in Berührung. Ich war wie versteinert und gleichzeitig auch beeindruckt von den Männern, die in einem schwarzen schicken Anzug und einem großen Auto meinen Opa abholten. Ich wollte wissen, was als nächstes passiert. Kurz darauf habe ich ein Praktikum bei einem örtlichen Bestatter angefangen.

Wie sieht ein normaler Arbeitstag eines Bestatters aus?

Unser Arbeitstag beginnt um 8 Uhr. Im Team besprechen wir, was am Abend davor oder in der Nacht los war und was an diesem Tag erledigt werden muss. Dazu gehören Behördengänge, Büroarbeiten, Beratungsgespräche, Überführungen, Begleitung von Trauerfeiern und vieles mehr. Ich werde als Allrounder eingesetzt. Besonders oft bin ich zur Gestaltung und Begleitung bei Trauerfeiern auf dem Friedhof. Wenn ich etwas Zeit habe, kümmere ich mich um alle gestalterischen Tätigkeiten, wie das Erstellen von Fotomappen für die Hinterbliebenen oder das Pflegen unserer Social-Media-Kanäle. Um 17 Uhr ist Feierabend, doch für alle Todesfälle danach haben wir abwechselnd Bereitschaftsdienst. Dieser ist rund um die Uhr erreichbar.

Ist es schwierig, wenn man tagtäglich mit dem Tod konfrontiert wird?

Es ist nicht immer einfach, allerdings gewöhnt man sich mit der Zeit daran und härtet ab. Der Tod ist etwas Normales, er gehört zum Leben dazu. Sich dessen jeden Tag klar zu sein, lässt einen bewusster und dankbarer leben.

Wie gehen Sie mit der Trauer in Ihrem Beruf um?

Jeder Todesfall ist anders. Unfall, Krankheit, Suizid – egal ob jung oder alt, der Tod kennt kein Alter. Ich nehme mir Zeit, höre den Hinterbliebenen zu und versuche, ihnen den Abschied so angenehm wie nur möglich zu machen. Außerdem ist es wichtig, das Erlebte nicht mit nach Hause zu nehmen und Berufliches vom Privaten zu trennen.

Haben Sie durch Ihren Beruf die Angst vor dem Tod verloren oder ist sie mehr geworden?

Vor dem Tod habe ich keine Angst, doch vor dem Sterben schon. Wie jeder andere auch wünsche ich mir, alt zu werden und dann friedlich einzuschlafen. Das ist leider nicht jedem vergönnt. Es beruhigt aber zu wissen, dass man sich nach seinem Tod in guten Händen befindet.

Was raten Sie den Menschen, die gerade ihren Liebsten verloren haben?

Ich denke, dafür gibt es keinen allgemeinen Ratschlag. Jeder Mensch geht damit anders um. Für manche fällt eine große Last ab, weil sie beispielsweise eine schwer kranke Person zu Hause gepflegt haben. Andere verlieren einen geliebten Menschen bei einem Unfall. Generell würde ich sagen: Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen – Zeit zum Trauern, Zeit zum Verarbeiten. Wenn Sie Schwierigkeiten bei einer Entscheidung haben, hilft Ihnen Ihr Bestatter gerne weiter.

Wie hat die Corona-Pandemie Ihren Beruf beeinflusst?

Die Pandemie hat uns vor eine große Herausforderung gestellt, aber auch gezeigt, dass man offen für neue Möglichkeiten sein muss: zum Beispiel eine Trauerfeier per Live-Stream, da zeitweise nur wenige Gäste erlaubt waren. Viele Bestattungsunternehmen tun sich leider schwer, mit dieser Herausforderung umzugehen und sie als Chance anzunehmen.

Was für Zukunftspläne haben Sie?

Da ich als Landessieger ein Weiterbildungsstipendium erhalten habe, würde ich gerne den Meister machen. Anschließend erwäge ich eine Fortbildung im Bereich der Trauerpsychologie.