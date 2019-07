Von Armin Rößler, Manuel Reinhardt und Alexander Albrecht

Wiesloch/Walldorf. Dass in der Wieslocher Stadt-Galerie seit Kurzem nicht mehr länger als 90 Minuten geparkt werden darf, erhitzt die Gemüter. Die Überwachung erfolgt mit Sensoren, die Möglichkeit, für eine längere Parkzeit zu bezahlen, gibt es nicht. Stattdessen ist der Strafzettel mit gleich 30 Euro deftig. Wie sieht es auf den anderen Parkplätzen in Wiesloch und der Nachbarstadt Walldorf aus? Die RNZ hat nachgefragt.

Kostenfreie Parkplätze gibt es in Wiesloch in der Parkstraße und auf dem Festplatz an der Eisweinhalle. "Das ist interessant für Arbeitnehmer", sagt Bürgermeister Ludwig Sauer gestern auf RNZ-Anfrage. "Wer einkaufen gehen will, wird diesen Weg eher nicht gehen" - obwohl es aus seiner Sicht "nicht weit ist bis in die Innenstadt". Im Zentrum stehen mehrere Parkhäuser und Tiefgaragen unter städtischer Regie zur Verfügung, hier werden Parkgebühren von 1,10 Euro je angefangener Stunde erhoben. In der Nähe der Geschäfte gibt es eine Brötchentaste, die Höchstparkdauer beträgt drei Stunden, in Ausnahmefällen auch fünf Stunden.

Keine Höchstparkdauer gibt es im City-Parkhaus am Palatin, das - abgesehen von Großveranstaltungen - meist freie Parkplätze bereithält. "Unser Bestreben ist, dass die Leute ins City-Parkhaus fahren", sagt Ludwig Sauer, es sei für die ganze Innenstadt gedacht. In Kürze sollen die aktuellen Parkhinweissschilder durch neue ersetzt werden, die dann nur noch den Weg zum City-Parkhaus weisen. Sauer bedauert, dass diese Parkplätze unter dem Palatin nicht besser angenommen werden.

Er zieht den Vergleich zu Heidelberg: "Dort wird vieles akzeptiert, auch längere Wege." An Samstagen ist das Parken in Wiesloch übrigens auf allen städtischen Parkplätzen frei. Unentgeltlich waren jahrelang auch die Parkplätze an der Stadt-Galerie, wie der Bürgermeister erinnert: "Leider Gottes ist das ausgenutzt worden", weist er auf das Problem der Dauerparker hin, die Rewe zu diesem Schritt gezwungen hätten. Die Strafzettel sind in Wiesloch zeitlich gestaffelt: Nach einer Karenzzeit von zehn Minuten Überschreitung kostet die Parksünde zehn Euro, ab einer halben Stunde 15, ab einer Stunde 20 Euro.

"Die Parkplätze in Walldorf sind gebührenfrei", sagte Otto Steinmann, der Erste Beigeordnete, der RNZ. Schon Anfang der 2000er-Jahre seien in der gesamten Astorstadt die Parkuhren und Parkscheinautomaten abgeschafft worden. Um das Problem der Dauerparker zu vermeiden und Parkplätze für Kunden des Einzelhandels oder Patienten der Ärzte freizuhalten, wird zentrumsnah trotzdem nach einer Parkscheibe verlangt. Die Parkdauer ist durchaus unterschiedlich: Ist es in der Hauptstraße eine Stunde, kann man im Parkhaus an der Drehscheibe damit aktuell drei Stunden lang kostenlos parken. Anfänglich waren es hier zwei Stunden gewesen, nach Hinweisen von Besuchern des Ärztehauses, dass das gerade bei einem Arztbesuch "ein bisschen eng" werden könne, hat man laut Steinmann "reagiert und die Parkdauer auf drei Stunden ausgedehnt".

Insgesamt stehen seinen Angaben zufolge im Zentrumsumfeld über 350 kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Ganz ohne Kontrolle geht es aber auch in Walldorf nicht: Der Vollzugsdienst ist unterwegs. Wird die Parkzeit überschritten, wird der Verstoß sanktioniert. Steinmann sagt aber auch ganz klar: "Ein Konstrukt" wie an der Wieslocher Stadt-Galerie sei in Walldorf "nicht bekannt".

Auf der Facebook-Seite und der Homepage der RNZ diskutieren die Leser eifrig den "Strafzettel-Fall". Einige sind der Meinung, dass 90 Minuten zum Einkaufen in der Stadt-Galerie reiche. Dennoch wäre eine Verlängerung wünschenswert - gerade für Kunden, die noch einen Kaffee trinken wollten. "Dauerparker kann man anders bekämpfen", meint ein weiterer Nutzer. "Ein Ticketautomat und x Minuten frei für Kunden der Stadt-Galerie - wird die Parkzeit überschritten oder kauft man dort nicht ein, dann sollen vernünftige Parkgebühren erhoben werden."

Etliche Leser nennen Gegenentwürfe aus anderen Städten: das Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim oder die Rhein-Galerie in Ludwigshafen. Bei ersterem sind die Parkplätze - auch für das Kino - kostenlos. Die Rhein-Galerie erhebt für die erste Stunde keine Gebühr, für die zweite einen Euro und ab der dritten 1,20 Euro. Ein Rewe-Pressesprecher teilt am Donnerstag auf RNZ-Anfrage mit, dass es sich in der Stadt-Galerie um eine Testphase handle, die man zunächst wie geplant weiterlaufen lassen wolle. Das Unternehmen möchte aber auf jeden Fall prüfen, ob die Parkdauer über die 90 Minuten hinaus verlängert werden kann.