Von Anton Ottmann

Wiesloch. "Wer brauset so spät durch die eiskalte Nacht? Am Bugspitze leuchtet ä doppelte acht. Es schaukelt der Kahn, wie uff schlingernder See, un fährt doch uff Schiene, rechts an de Chaussee." Das sind die ersten beiden Strophen der Ballade von der Linie 8 aus der Feder des Wieslocher Heimatdichters Wilhelm von der Bach, vorgetragen von Dieter Degreif auf einer Veranstaltung des Stammtischs "Waasch noch" in "Langens Turmstube".

Bei dieser, an Goethes "Erlkönig" angelehnten Ballade, geht es um die Straßenbahn Linie 8, die bis 1973 von Wiesloch über Nußloch und Leimen zum Heidelberger "Seegarten" fuhr. Fahrgäste sind das "Fritzl mit Mutter", die im schaukelnden Boot "eija-popeja, schlag’s Gickele tot" singt. Plötzlich fährt die Bahn "so weich wie Butter" und "wie von Engel getraare". Und dann verschwindet der "nächtliche Spuk", die Straßenbahn macht einen mächtigen Ruck und der Straßenbahnfahrer schreit: "Achtung, s’geht widder uff d’Schiene."

Wilhelm Danzer (1902-1991) hatte viele solcher Ereignisse gesammelt und unter seinem Künstlernamen "von der Bach", weil er am Leimbach wohnte, 1953 in dem Büchlein "Schlag uff" veröffentlicht. Darin beschreibt er mit großer Beobachtungsgabe Natur und Menschen in und um Wiesloch. Er liebte vor allem Gelegenheiten, bei denen menschliche Schwächen sichtbar werden, und ließ seine Gedichte und Beschreibungen oft mit einer überraschenden und zum Schmunzeln anregenden Bemerkung enden.

Beim Vortrag wurde deutlich, dass es von der Bach mit dem Wieslocher Dialekt nicht so genau nahm. Manchmal wählte er Sandhäuser oder Walldorfer Wendungen und verfiel auch oft ins Hochdeutsche. "Hauptsache, es reimt sich", merkte Degreif an, der es selbst nicht anders hält. Und doch war sein Vortrag in Betonung, Rhythmus und Geschwindigkeit wie immer bühnenreif, und ohne dass die Sorgfalt der Aussprache die Lebendigkeit des Ausdrucks störte.

Degreif brachte einen bunten Reigen von Themen, wie den "Wochenmarkt", damals noch auf dem Rathausplatz mit dem inzwischen an den Dämmelwald verlegten Gymnasium, einen "Mini-Krimi", in dem Amalie dem schlafenden Mann das Beil auf den Bauch legt, damit er das zersägte Holz auch noch spalten kann, und "Urlaubsgrüße" aus Italien, in denen der Mann stöhnt: "Oh bella Napoli, wie schee wär’s jetzt dehom, Sofie."

Die Zuhörer erfuhren auch, dass der Dialekt "Muddersproch" und nicht "Vaddersproch" ist, weil der Vater zuhause nichts zu sagen hat, und dass man ein Sonnenbad von fünf Stunden im Schatten des "Wirtshauses zur Sonne" genießen kann. Das erste Auto, das 1888 nach Wiesloch kam, war für von der Bach ebenso bemerkenswert, wie die Wirkungen des Birnenmoschts und die "Nachtigall im Frühlingswald". Nicht zu vergessen das Winzerfest, wo man als Autofahrer noch in den 50er Jahren dem Wein ohne Skrupel kräftig zusprach, frei nach dem Motto: "Liewer bsoffe hoamgfahre wie nüchtern totgfahre."

Im Rahmen der Veranstaltung würdigte Rainer Kircher das Wirken Degreifs auf den Veranstaltungen des Stammtischs, für das Kurpfälzer Winzerfest und allgemein für seine Heimatstadt Wiesloch. So sei er seinerzeit als Winzerkönig "Dieter der Einzige" eingesprungen, als man keine weiblichen Hoheiten fand. Auf eine Anfrage des Oberbürgermeisters habe er geantwortet: "Wenn ihr mit mir Spaß macht, dann mach ich ernst." Bereichert habe er auf dem Winzerfest auch den "Kurpfälzer Abend" und stets für ein volles Zelt gesorgt.

Zum Dank für seinen jahrelangen ehrenamtlichen Einsatz überreichte ihm Kircher das gerahmte und von Jan A. Pfeifer hergestellte Foto "Weinbergglühen", aufgenommen in den Wieslocher Weinbergen beim vom Gerbersruhpark 2004 dorthin verpflanzten "Bussierhäuschen". Bei dieser Gelegenheit wurde dort vom Schülerjahrgang 2004 eine Tafel angebracht, die Wilhelm v. d. Bach, dem wohl einzigen Heimatdichter Wieslochs, gewidmet ist.

Ob die Gäste wegen den originellen Gedichten, der Vortragskunst Degreifs oder weil sie ihn von den Nußlocher Theaterfahrten her kannten, gekommen waren, alle verbrachten einen vergnüglichen Abend bei guter Unterhaltung und in einem schönen Ambiente.