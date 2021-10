Wiesloch/Dielheim. (obit) Auf Grund von Sturmschäden an vielen angrenzenden Bäumen ist der Radweg zwischen Altwiesloch und Dielheim bis auf Weiteres nicht befahrbar und bleibt vorerst gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung Wiesloch nun mit. Die entsprechenden Beschilderungen seien der Meldung zufolge zu beachten. Und weiter heißt es: "Der Radweg wird erst nach Beseitigung der Sturmschäden wieder freigegeben." Die Stadt Wiesloch appelliert an alle sich daran zu halten. Durch den Sturm "Ignatz" rückten die Feuerwehren in der Region am Donnerstag zu zahlreichen Einsätzen aus. Alleine im Gebiet der Wieslocher Wehr waren es 18 Stück. Die meisten davon wegen umgestürzter Bäume. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bauhöfe waren mit dem Beseitigen der Schäden beschäftigt. So auch am Radweg Wiesloch-Dielheim. Dabei stürzte am Donnerstag in der Nähe von Mitarbeitern der Gemeinde Dielheims ein Baum um, die Arbeiten wurden aus Sicherheitsgründen abgebrochen.