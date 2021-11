Wiesloch. (pol/mün) Bei einem Feuer in einem Hotel und Restaurant in der Wieslocher Hauptstraße am Sonntagmittag wurden zwei Menschen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei erlitten die beiden Personen Rauchgasvergiftungen.

Das Feuer wurde gegen 11.40 Uhr gemeldet und konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Um die Ursache des Brandes zu ermitteln, ermitteln jetzt das Polizeirevier Wiesloch und der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim.