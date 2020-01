Die beiden Schwerverletzten wurden per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen geflogen. Foto: Marco Friedrich

Wiesloch-Schatthausen. (pol/rl) Bei einem Arbeitsunfall am Dienstagvormittag kurz vor 11 Uhr in einem Betrieb in der Ravensburgstraße wurden ein 39-jähriger Mann und eine 54-jährige Frau schwer verletzt.

Beim Öffnen eines Druckkessels entwich heißer Dampf. Die beiden Personen wurden dabei verbrüht.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurden die Verletzten mit Rettungshubschraubern zur weiteren Versorgung in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen geflogen.