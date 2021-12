Appell der Postangestellten an die Wieslocher Bevölkerung: Bei der Zustellung werden sie zunehmend beleidigt und bedroht, das ist für sie nicht mehr zu ertragen. Foto: Pfeifer

Von Sebastian Lerche

Wiesloch. "Ein Kunde ist der Zustellerin sogar hinterhergerannt und hat sie bedroht, der wurde richtig aggressiv", berichtet Imre Uysal, Gewerkschaftssekretär von Verdi Rhein-Neckar, der RNZ. Auf einem Routinebesuch vor zwei Wochen, bei dem Verdi noch nichts ahnte, klagten die rund 30 Wieslocher Postzusteller über zunehmende Anfeindungen in den vergangenen Tagen. Die Menschen verhielten sich zunehmend aggressiv, "die Kollegen werden beleidigt und Gewalt wird ihnen angedroht".

Als Auslöser wird die verspätete Zustellungen der Briefe oder Pakete genannt. "Da geht es um ein bis zwei Tage", so der Verdi-Sprecher. Die Ungeduld und fehlende Nachsicht mögen mit der hektischen Vorweihnachtszeit zu tun haben, die zur wieder angespannter werdenden Pandemiesituation hinzukommt. Verdi möchte die Kunden aber dafür sensibilisieren, dass die Arbeitsbelastung für die Post-Mitarbeiterschaft enorm angestiegen ist und mit der erlebten Aggressivität das Maß des Erträglichen weit überschritten ist.

Imre Uysal spricht dabei für die Zusteller, die überwiegend kleinere Pakete ausliefern. Sein Fokus liegt momentan auf der Stadt Wiesloch: Aus umliegenden Gemeinden haben ihn noch keine vergleichbaren Berichte über Anfeindungen gegenüber Postangestellten erreicht.

Nicht erst seit der Coronakrise leisteten die Beschäftigten der Post "Tag für Tag harte Arbeit", betont Uysal. Jetzt habe sich "das Postaufkommen massiv gesteigert". Wegen der Pandemie wird ohnehin weniger im Laden gekauft, sondern vermehrt im Internet bestellt. Jetzt werden überdies die Weihnachtsgeschenke auf den Weg gebracht. Die Post-Belegschaft sei voll eingespannt, so Uysal, "die machen Überstunden".

Obendrein könne es passieren, dass Kollegen aushelfen müssen, weil anderswo jemand coronabedingt ausgefallen ist. "Die Pandemie macht es schwieriger, den Normalbetrieb aufrecht zu erhalten", betont der Verdi-Generalsekretär, und dann könne man eben nicht immer pünktlich sein. "Wir bitten um Rücksicht", so Uysal. "Die Kollegen sind nicht faul, im Gegenteil: Sie laufen auf dem Zahnfleisch." Und so wandten sich die Beschäftigten kürzlich mit einem gemeinsamen Bild und der Forderung nach mehr Respekt und Wertschätzung an die Wieslocher Bevölkerung.

"Wir können aus unseren vergangenen Erfahrungen bestätigen, dass dies leider keine Einzelfälle sind und alle unserer Kollegen betrifft", teilt Betriebsrätin Laura Rende mit. "Der Betriebsrat steht an der Seite der Beschäftigten und unterstützt sie gemeinsam mit der Gewerkschaft" Man fordere "in diesen schwierigen Zeiten Respekt und Wertschätzung gegenüber unseren Kollegen".

Die Pressestelle Süd der Post teilt auf RNZ-Anfrage mit: "Wir nehmen mögliche Angriffe – unabhängig von Art und Umfang – auf unsere Zusteller sehr ernst." Die "unschönen Begegnungen" im Bereich Wiesloch, bei denen es um persönliche Zusendungen oder die Parkplatzsituation vor Ort gegangen sei, betrachtet die Post aber als "absolute Ausnahmefälle". Die Niederlassung Mannheim habe einen in Deeskalation ausgebildeten Mitarbeiter, der Kontakt mit den betreffenden Kunden aufnehme, "um solche Sachverhalte zu klären".