Wiesloch. (hds) Es war ein Gottesdienst der besonderen Art, fand er doch nicht im gewohnten Rahmen in einer Kirche statt. Vielmehr diente das Areal des auf dem Festplatz befindlichen Autoscooters als Schauplatz für die ökumenische Begegnung. Dort, wo ansonsten auf dem glatten Bodenbelag die flotten, kleinen Autos unterwegs sind, waren Bänke aufgestellt und ein Biertisch flugs zum Altar umgebaut worden.

Mehr als 300 Besucher waren zum Gottesdienst am ersten Winzerfest-Sonntag gekommen, einige davon fanden gar Platz in den am Rande abgestellten Flitzern. Und die beiden Pfarrer, Alexander Hafner von der katholischen Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim und Dr. Andreas Blaschke von der evangelischen Petrusgemeinde, ließen es sich ebenfalls nicht nehmen, in einem der Fahrzeuge Platz zu nehmen. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom Musikverein Baiertal, der erstmals mit dabei war.

Sie ließen es sich nicht nehmen, selbst einmal im Autoscooter Platz zu nehmen: Pfarrer Alexander Hafner und Pfarrer Andreas Blaschke (li.) beim ökumenischen Gottesdienst. Foto: Pfeifer

"Ich hätte mir niemals träumen lassen, einen Gottesdienst in einem Autoscooter zu begehen. Das beweist, dass selbst in Wiesloch noch so mancher Traum wahr wird", so Hafner schmunzelnd bei der launigen Begrüßung. "Das hatten wir noch nie", ergänzte Blaschke. Man sitze zwar nicht im selben Boot, aber zumindest im selben Auto. "Ob dies nun jedoch nach Rom oder Wittenberg fahren wird, ist noch nicht entschieden", meinte er humorvoll.

In der von beiden Pfarrern vorgetragenen Predigt diente der ungewöhnliche Rahmen dann auch als Leitfaden für die vorgetragenen Inhalte. "Mit anderen zusammen etwas zu machen, bringt mehr Spaß", stellte Blaschke eine Analogie zwischen dem Autoscooter-Fahren und dem Glauben her. Man wolle ja nicht alleine den Gottesdienst feiern oder gar einsam in einem Chor singen. "Wir sind immer, und dies im positiven Sinne, auf andere angewiesen."

Hintergrund Programm Samstag, 24. August ab 9 Uhr, "Bacchus-Turnier" im Badminton der TSG Wiesloch, Stadionsporthalle und Helmut-Will-Halle. 14 Uhr, Öffnung des Vergnügungsparks. 16 Uhr, Fußball-Saisoneröffnung beim VfB Wiesloch im Stadion. 17 bis 23 Uhr, Weindorf mit sieben regionalen Winzern im Gerbersruhpark 18 Uhr, offizielle [+] Lesen Sie mehr Programm Samstag, 24. August ab 9 Uhr, "Bacchus-Turnier" im Badminton der TSG Wiesloch, Stadionsporthalle und Helmut-Will-Halle. 14 Uhr, Öffnung des Vergnügungsparks. 16 Uhr, Fußball-Saisoneröffnung beim VfB Wiesloch im Stadion. 17 bis 23 Uhr, Weindorf mit sieben regionalen Winzern im Gerbersruhpark 18 Uhr, offizielle Winzerfest-Eröffnung im Gerbersruhpark, Krönung der neuen Weinkönigin Verena Rieger mit ihren Prinzessinnen Maria Kilian und Anna-Lena Kretz, Musik: Kurpfälzischer Fanfarenzug und Sängerin Tanja Werkheiser. Sonntag, 25. August ab 9 Uhr, "Bacchus-Turnier" im Badminton der TSG Wiesloch, Stadionsporthalle und Helmut-Will-Halle. 10 Uhr, Boule-Turnier zum Winzerfest auf dem Spielgelände der Boule-Freunde am Freibad, offizieller Start mit den Weinhoheiten. 10.30 Uhr, traditioneller ökumenischer Winzerfest-Gottesdienst, diesmal am Autoscooter auf dem Festplatz (bei Dauerregen in der Laurentiuskirche). 12 Uhr, Öffnung des Vergnügungsparks. 17 bis 23 Uhr, Weindorf mit regionalen Winzern im Gerbersruhpark.

Hafner gab zu, nach den ökumenischen Gottesdiensten, die in den zurückliegenden Jahren ja stets im diesmal fehlenden Festzelt stattgefunden hatten, sich mit den Ministranten auf eine Fahrt im Autoscooter gefreut zu haben. Es habe da auch den einen oder anderen Zusammenstoß gegeben - wie übrigens in der Geschichte der Menschheit auf sicherlich dramatischere Weise. "Und diese haben wehgetan und tun es noch heute", verwies Hafner auf die Ereignisse weltweit.

"Wichtig ist stets der Draht nach oben", spielte Blaschke auf den elektrischen Kontakt der Autos zur Decke hin an, von dort komme die entscheidende Kraft. Dies auch im übertragenen Sinne von Gott. Etwas in Bewegung setzen und nicht auf Formalem sitzen bleiben sei wichtig. Wie Haffner erläuterte, kann man den Autoscooter nur starten, wenn man den kleinen Chip in den dafür vorgesehenen Schlitz werfe. So müsse man auch im realen Leben agieren. Es gehe schließlich darum, Gegebenheiten, wie beispielsweise die Taufe, später in seine Lebensphilosophie mit einzubauen und nicht nur den Taufschein in einer Schublade aufzubewahren.

Mit aktiv beim Gottesdienst waren auch die am Abend zuvor gekürten, neuen Weinhoheiten, die zusammen mit zwei Lektoren Fürbitten vortrugen. Später hatten die Gottesdienst-Besucher noch ausreichend Gelegenheit, sich bei herrlichem Wetter an den Verköstigungsständen mit Trink- und Essbarem zu versorgen.