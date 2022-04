Von Tobias Törkott

Wiesloch. Erneut haben Randalierer in Wiesloch ihr Unwesen getrieben. Dazu gab es mehrere Meldungen über Ruhestörungen im Bereich der Weinberge. "Wir hatten gegen 22 Uhr viele Anrufe", so ein Sprecher der Polizei im Gespräch mit der RNZ.

Konkret war die Polizei an diesem Abend an zwei Orten im Einsatz. Der Sprecher erklärte, dass am Freitagabend etwa 30 bis 40 Personen auf dem Schulgelände der Maria-Sibylla-Merian-Grundschule unterwegs gewesen sein sollen. Dabei wurden mehrere Fassaden-Platten eingetreten. Laut Polizei soll so ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden sein.

Am selben Abend trafen sich zudem etwa 20 bis 30 junge Personen in den Weinbergen im Bereich zwischen Bussierhäusel und Feldkreuz. Von etwa 16 Personen im Alter von 15 bis 19 Jahren wurden die Personalien festgestellt. Zu konkreten Straftaten sei es aber nicht gekommen, so der Sprecher. Zu Sachbeschädigungen, wie an den beiden Wochenenden zuvor, sei es ebenfalls nicht gekommen. Unbekannte hatten beispielsweise in der Nacht auf den Karfreitag eine Weinpresse umgeschmissen, ein Gatter aus der Verankerung gerissen und Müll auf dem Boden verteilt. Zu diesen Taten liegen der Polizei nun erste Hinweise zu zwei möglichen Tätern vor. Zeugen können sich bei der Polizei unter 06222/57090 melden.

Update: Dienstag, 26. April 2022, 11.30 Uhr

Vandalismus-Vorfälle in den Weinbergen sind eher selten

Es gibt noch keine Hinweise zu den Tätern. Dafür will ein Ehrenbürger jetzt Helfer einladen.

Von Tobias Törkott

Wiesloch. Picknick-Korb mit Käse, Brot, Obst und Gemüse vollgepackt, dazu noch kalte Getränke und los geht es. Das schöne Wetter lockt weiter in die Weinberge. Wieslochs Bussierhäusel oder auch das Feldkreuz laden gerade zum Feierabendvesper im Wingert ein. Wenn da nicht der Ärger vieler Menschen der Weinstadt über die Randale-Aktion vom vergangenen Karfreitag wäre.

Dabei hatten bislang Unbekannte eine Weinpresse umgeschmissen, ein Gatter aus dem Boden gezerrt und Müll umhergeworfen. Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer sagte: "So eine Brutalität haben wir noch nie erlebt, das ist furchtbar", und sprach von einem "Exzess". Eine Leserin der RNZ betonte im Gespräch mit der Redaktion, dass es in der Vergangenheit immer wieder zu Vorfällen in dem Bereich zwischen Feldkreuz, Bronner-Hütte und Bussierhäusel gekommen sei. Am Wochenende vor Ostern sei dort ebenfalls randaliert worden, sagt die Frau.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim bestätigt das. In der Nacht vom 9. auf den 10. April kam es in den Weinbergen zu einer sogenannten "gemeinschädlichen Sachbeschädigung", so der Sprecher: "Das heißt, der Schaden betrifft die Gemeinschaft." Unter anderem gingen dabei auch zwei Schilder zu Bruch. Die genaue Schadenshöhe sei noch unklar. Genauso wenig gab es (Stand: Donnerstagnachmittag) noch keine Hinweise zu möglichen Tätern der Karfreitagsnacht.

Wieslochs Ehrenbürger Rainer Kircher. Foto: Pfeifer

Zwei Vorfälle dieses Ausmaßes in den Wieslocher Weinbergen sind auch für die Polizei eher selten. Insgesamt habe es im vergangenen Jahr sechs Vorfälle gegeben, denen die Polizei nach ging, der letzte im Spätsommer 2021. Darunter: Diebstahl, eine angebliche Schlägerei, kleinere Ordnungswidrigkeiten. Dazu gibt es immer wieder Beschwerden über Ruhestörungen, da in den Weinbergen oftmals gefeiert wird. Außerdem fahren Menschen mit dem Auto über die Feldwege. Im Juli 2019 war der Boden der Bronner-Hütte mit Glasscherben übersät. Ein Blick in die Polizeiakten zeigt: Insgesamt 101 Vorgänge wurden von der Polizei aufgenommen – in etwa zehn Jahren. "Das ist dort kein Kriminalitätsschwerpunkt", erklärt der Sprecher. Dennoch sind die Beamten des Reviers Wiesloch regelmäßig vor Ort. "Wir sind da oben viel auf Streife."

Einer, der wahrscheinlich noch häufiger in Wieslochs Weinbergen unterwegs ist, ist Wieslochs Ehrenbürger Rainer Kircher. Er kümmert sich um das große Areal, räumt auf, richtet die Ausflugshäuschen und Bänke her. Dabei wird er von anderen Helfern unterstützt, das ist Kircher wichtig zu erwähnen. "Wenn ich die Leute nicht hätte, die mir helfen, wäre das alles nicht möglich." Mehr als 100.000 Euro sind für die Anlagen in den vergangenen 20 Jahren investiert worden. Kircher liebt die Gegend. Für ihn ist es das schönste, wenn er morgens Kindergartengruppen in den Weinbergen begegnet, die dort eine Vesperpause einlegen. "Da geht mir das Herz auf."

Die Zerstörung der Anlagen um das Feldkreuz waren auch für ihn Neuland. "So schlimm war es noch nie, dafür fehlt mir jedes Verständnis. Die haben Festverankertes rausgerissen", sagt Kircher. Generell habe er überhaupt kein Problem damit, dass dort in den Weinbergen viele Leute feiern. "Die können dort auch machen, was sie wollen. Wenn man mit den Jugendlichen normal schwätzt, ist alles okay", sagt Kircher. Generell findet er: "Wenn jeder seinen Beitrag leistet, haben wir eine saubere Stadt."

Kircher blickt bereits nach vorne: Die Schreinerei des Bauhofs repariert die Schäden: "Das können wir alles wieder verwerten." Die Helfer will er, wenn alles wieder an Ort und Stelle ist, zu einem Vesper einladen. "Das wird kein Trauergottesdienst. Es muss ja weitergehen."