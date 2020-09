Wiesloch. (seb) Die evangelische Kindertagesstätte Abenteuerland muss bis Freitag geschlossen bleiben. Nach dem Schwelbrand am vergangenen Freitag wurde die Feuerwehr am heutigen Dienstag erneut zum Kindergarten in Altwiesloch gerufen. Wieder war die Ursache Rauch im Heizkeller, wie Marco Friz berichtete, Sprecher der Feuerwehr Wiesloch, die gemeinsam mit den Baiertaler Einsatzkräften gegen 13 Uhr anrückte. Neun Fahrzeuge und 40 Feuerwehrleute waren vor Ort, weil man das Schlimmste annahm, doch glücklicherweise ging es wieder glimpflich aus. Belegschaft und Kinder hatten sich, von den Rauchmeldern gewarnt, sofort ins Freie begeben, so Friz: Es gab keine Verletzten. Das Gebäude war ihm zufolge verraucht, weil ein Defekt an der Pellet-Heizung aufgetreten war. Um dem Ursprung der Rauchentwicklung auf die Spur zu kommen, demontierte die Feuerwehr einige Bauteile. Anschließend leiteten Belüftungsgeräte die Rauchgase nach draußen. Wie ein Sprecher der evangelischen Kirchengemeinde erklärte, hat die Rauchentwicklung nicht nur Schäden im Gebäude hinterlassen, auch klagten einige Erzieherinnen über Kopfschmerzen. Daher kann der Betrieb diese Woche nicht mehr aufgenommen werden. Das Gebäude muss einer Grundreinigung unterzogen werden, außerdem begibt man sich auf Fehlersuche an der Heizungsanlage. Die Eltern werden noch benachrichtigt.