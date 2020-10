Wiesloch. (stoy) Auch gestern streikten knapp über 60 Beschäftigte der Servicegesellschaft Nordbaden (SGN) weiter. Schon am Dienstag und Ende Juli sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 100-prozentigen Tochter des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) auf die Straße gegangen und forderten "gleichen Lohn für die gleiche Arbeit" – am Mittwoch streikten sie unangekündigt von zuhause aus.

Denn im Vergleich zu ihren Kolleginnen und Kollegen in Winnenden und Weinsberg – die drei Psychiatrischen Zentren bilden einen Verbund – bekommen die Beschäftigten in Wiesloch 350 bis 400 Euro weniger Monatslohn. Zudem bewegte sich ein Angebot der SGN-Geschäftsführung unterhalb der Entgelterhöhung des Ländertarifs. Neben der Wäscherei und einem Casino sind die Beschäftigten der SGN auch für 3000 Mittagessen täglich verantwortlich: Etwa 1000 Mittagessen für die Patientinnen und Patienten des PZN, darüber hinaus 2000 für Schulen, Kindertagesstätten und Seniorenpflegeheime im Stadtgebiet.

Wie hat sich der Streik auf sie ausgewirkt? In der Wieslocher Schillerschule habe man erst am Morgen davon erfahren, erklärt Manuela Welz. "Normalerweise haben wir drei Menüs zur Auswahl, heute haben wir ein Ersatzessen bekommen", so Welz. Auch Claude Bleser, Leiter des Kindergartens "Blauer Elefant", berichtet von einem Notessen: Vegetarische Tortellini mit Käsesoße. So wie Welz wusste Bleser ebenfalls nichts von dem Streik, der erst gestern Morgen öffentlich angekündigt wurde.

Nadine Mathieu vom Sozialdienst der Lebenshilfe hingegen wurde schon früh auf den gestrigen Streik aufmerksam gemacht. "Eine Kollegin von mir hat es morgens aus der RNZ erfahren", so Mathieu. Im Gegensatz zu der Schillerschule und dem "Blauen Elefanten" waren bei der Lebenshilfe mehrere Einrichtungen vom Streik betroffen: die Tom-Mutters-Schule, die Morgentau-Kita und die Lebenshilfe Werkstatt.

Auch hier kam das einheitliche Notessen auf den Mittagstisch. "Das ist ein bisschen schwierig, weil sich manche unserer Klienten nach einer Diät ernähren oder das Essen püriert werden muss", erklärt Mathieu. Auch im PZN gab es das Einheitsessen zu Mittag. Allerdings wurde dort die Diätkost, die zum Beispiel Diabetikerinnen oder Diabetiker angeboten bekommen, ebenfalls zubereitet, berichtet Monika Neuner, die die Streiks federführend plante, und ergänzt: "Wir haben um Verständnis geworben, dass die Patienten nur ein Essen bekommen. Aus den Stationen haben wir teilweise auch Solidaritätsgrüße bekommen."