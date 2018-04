Wiesloch. (hds) Preisgünstigen Wohnraum in Wiesloch zu schaffen und den sozialen Wohnungsbau auszubauen, so lautet eine Forderung der SPD-Fraktion. Ein entsprechender Antrag war bereits im November 2016 im Gemeinderat eingebracht worden, inzwischen wurde von der Verwaltung der Entwurf für ein Baulandmanagement mit der Bezeichnung "Wieslocher Innenentwicklungsmodell" (WIM) erarbeitet und jetzt vorgestellt. Nach ausführlicher Diskussion wurde am Ende einem Antrag von Stefan Seewöster (WGF/AWL) mit knapper Mehrheit zugestimmt, die Vorlage erneut zu überarbeiten und in einer Art Baukastensystem in den kommenden Wochen einen neuen Vorschlag zu präsentieren. Elf Gemeinderäte waren dafür, es gab zehn Neinstimmen und eine Enthaltung.

In dem von Anika Schiffer aus dem Fachbereich Stadtentwicklung vorgestellten Konzept ist ausführlich dargelegt, wie und in welchen Fällen Eigentümer und Bauträger künftig mit einer entsprechenden Satzung dazu verpflichtet werden könnten, preisgünstige Wohneinheiten teilweise in die Neubauprojekte zu integrieren - allerdings "spürbar unter Teilverzicht auf den Wertzuwachs ihrer Grundstücke". Weiterhin wurde vorgeschlagen, Bauträger an den Infrastrukturmaßnahmen wie dem Bau von Kindergärten zu beteiligen.

Um einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen, würden vor allem Wohnungen im mittel- bis hochpreisigen Segment erstellt. Hinzu komme, dass die Zahl der Sozialwohnungen stark rückläufig sei. Während die Belegungsbindungen für ältere Wohnungen nach und nach ausliefen, sei der Neubau von Sozialwohnungen aufgrund wenig lukrativer Förderanreize in den letzten Jahren mehr oder minder zum Erliegen gekommen. Wegen dieser Entwicklungen fehle es an preisgünstigem Wohnraum in Wiesloch.

Mit dem jetzt vorgestellten Entwurf soll laut Schiffer eine "kontinuierliche Bereitstellung von neuem, bedarfsgerechten Wohnraum insbesondere für sozial schwächere Bevölkerungsschichten, gesichert werden". Neben den Vorteilen, die durch die Beteiligung der Planungsbegünstigten an den Kosten entstehen, die in der Regel durch die Allgemeinheit getragen werden müssten, berge das Baulandmanagement auch schwer abschätzbare Risiken. Durch eine geringere Gewinnspanne werde das Bauen für Investoren in Wiesloch unter Umständen unattraktiver als in umliegenden Gemeinden. Dies könnte dazu führen, dass der Wohnungsbau in Wiesloch gebremst werde und damit insgesamt weniger Wohnraum entstehe.

Seitens der Verwaltung war angeregt worden, bei neuen Projekten zehn Prozent der Wohnfläche im preisgünstigeren Segment zu erstellen und damit eine "moderate Belastung" der Investoren zu gewährleisten. Allerdings sah der Verwaltungsentwurf weitreichende Beteiligungen auf anderen Ebenen vor, so unter anderem bei der Erstellung von Grünflächen im unmittelbaren Bereich eines Neubaus.

"Nicht reden, sondern umsetzen", forderte Klaus Rothenhöfer (SPD), der für seine Fraktion die 20 Prozent an gefördertem Wohnraum beibehalten sehen wollte. "Eine Wertsteigerung bei neuen Wohnungen, gerade dann, wenn ältere Projekte abgerissen worden sind, könnte teilweise wieder zurückfließen und in günstige Wohnungen investiert werden", so Rothenhöfer.

Dr. Fritz Zeier (Freie Wähler) befürchtete einen hohen Mehraufwand für die Verwaltung und sprach von einem zweischneidigen Schwert. "Möglicherweise werden dann Bauherren den entgangenen Gewinn durch Preiserhöhungen bei anderen Wohneinheiten wieder hereinholen. Wir lehnen die Vorlage der Verwaltung daher ab." Wie Zeier weiter ausführte, sollten all die anstehenden Fragen im Rahmen des Stadtentwicklungsprojekts INSEK behandelt werden.

Ebenfalls ablehnend äußerte sich Bernd Lang (FDP) und auch Klaus Deschner (CDU) äußerte Bedenken. "Wir nehmen Bauträgern damit das Planungsrecht aus der Hand." Wiesloch sei nicht der Nabel der Welt und bei zu hohen Auflagen würden sicherlich einige Investoren in die Nachbarschaft abwandern. Zudem sehe er nicht wirklich einen Bedarf an Sozialwohnungen.

Dr. Gerhard Veits (Grüne) unterstrich, die Preisschere auf dem Wohnungsmarkt gehe immer weiter auseinander. "Viele können sich das leisten, aber einige eben nicht", sagte er. Man habe deshalb bereits in einer früheren Gemeinderatssitzung generell zugestimmt, einen Weg zur Schaffung günstigen Wohnraums zu erarbeiten. "Jetzt, wo es konkret wird, scheint dies nicht mehr zu gelten", kritisierte er die Ablehnung.