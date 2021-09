Wiesloch. (jdh) Eine aufgerissene Straße, entsprechende Absperrungen aber keine sichtbaren Arbeiten: Die RNZ-Leserin Beate Gschwind wunderte sich lange Zeit über eine verwaiste Baugrube in der Steingötter-Greiff-Straße. Verantwortlich war die Telekom, wie eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage der RNZ bestätigt.

"Die Tiefbauarbeiten waren nötig, um eine Kabelstörung zu beheben", sagt sie. Die Telekom bedauert, "dass nach der Instandsetzung des Kabels der Abschluss der Arbeiten länger gedauert hat als üblich." Auch die Unannehmlichkeiten für die eigenen Kundinnen und Kunden bedauere man dort. Die Verzögerung begründete das Unternehmen allerdings ausführlich.

Demnach wurde die Baugrube nicht sofort geschlossen, weil noch geprüft werden musste, ob alles wieder funktioniert und es keine anderen Störungen gibt, für die am Kabel gearbeitet werden müsste. "Die Testmessungen erfolgen nicht vor Ort, sondern in der Betriebsstelle", erklärt die Sprecherin. Trotzdem habe man die Straße in dieser Zeit noch nicht verschlossen, denn "so soll vermieden werden, dass die Straße im ungünstigsten Fall ein zweites Mal geöffnet werden muss".

Die Baugrube ist in der Zeit nach der RNZ-Anfrage letzte Woche geschlossen worden. Auch der erste Asphalt ist wieder aufgetragen. "Die letzte Deckschicht zur Wiederherstellung der Oberfläche wird bis Ende der Woche aufgebracht sein", so die Sprecherin. Natürlich stimme die Telekom beziehungsweise die beauftragten Unternehmen die Tiefbauarbeiten im Vorfeld mit dem Tiefbauamt der Gemeinde ab.