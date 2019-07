Rund um Wiesloch-Walldorf. (rnz) Die Region rund um Wiesloch und Walldorf ist nicht nur durch viel motorisierten Verkehr belastet, zusätzlich erschweren immer wieder Baustellen das Vorankommen. "Wir gehen davon aus, dass wir rechtzeitig fertig werden", sagte Irene Feilhauer, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe, auf RNZ-Anfrage über die derzeitigen Bauarbeiten auf der Bundesstraße B3 in Höhe Wiesloch.

"Rechtzeitig" bedeutet, wie geplant, bis Freitag, 26. Juli. Denn bereits in der darauf folgenden Woche soll zum Ferienbeginn am sogenannten "Monsterknoten" in Walldorf, der Kreuzung von B291, Landesstraße L723 und L598, die nächste Großbaustelle eröffnet werden. Auf der B3 wird seit 11. Juni an der Erneuerung der Fahrbahn zwischen den Knotenpunkten B3/L628 (der Straße nach Rot) und B3/Parkstraße Wiesloch gearbeitet. Auf rund 3,5 Kilometern werden die Asphaltdeck- und Binderschicht abgefräst und neu eingebaut. Die Kosten von rund 1,5 Millionen Euro trägt der Bund.

Während der gesamten Bauzeit ist die B3 halbseitig gesperrt. Das ist vor allem im abendlichen Berufsverkehr zu bemerken, wenn sich die Autos der Pendler in Richtung Heidelberg auf der Südtangente und der Heidelberger Straße in Wiesloch stauen.

Mit dem Start in die Sommerferien wird dann am stark befahrenen "Monsterknoten" bei Walldorf auf rund 1,8 Kilometern ebenfalls die Fahrbahn saniert, außerdem die Ampelanlagen erneuert. Die großen Arbeitgeber sollen erreichbar bleiben, allerdings erwarten die Autofahrer eine geänderte Verkehrsführung und Umleitungen.

Direkt nach den Sommerferien, ab Mitte September, schließt sich dann eine Erneuerung der Autobahn A5 vom Walldorfer Kreuz bis südlich des Autobahnschlusses Kronau in beide Fahrtrichtungen an. Im Zug dieser Arbeiten werden in St. Leon-Rot die drei Brücken an der Roter Straße, der Kronauer Straße und am Kehrgraben erneuert, eine bestehende Lärmschutzwand wird abgerissen und durch eine neue und längere Lärmschutzwand ersetzt.

Darüber informiert das Regierungspräsidium in einer öffentlichen Veranstaltung am Dienstag, 16. Juli, ab 18 Uhr (Einlass: 17 Uhr) im Harres.