Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. "Wir sind jetzt dabei, die technischen Voraussetzungen für eine Öffnung des Freibades zu schaffen und parallel ein Konzept zu entwickeln, wie wir den Besuch dann tatsächlich umsetzen können", so Rüdiger Kleemann, der Leiter der Wieslocher Stadtwerke, zuständig für das "WieTalBad".

Ende der Vorwoche hatte das Land Baden-Württemberg die allgemeinen Bedingungen veröffentlicht, unter denen Freibäder demnächst in die Saison 2020 starten könnten, was nach diesen Vorgaben bereits am 6. Juni möglich gewesen wäre. Die Anzahl der am Badebetrieb teilnehmenden Personen, beispielsweise im Becken und auf Liegewiesen ist durch geeignete Maßnahmen zu beschränken

Bis die Becken bereit sind für erste Badegäste, muss im Wieslocher Freibad noch einiges geschehen. Foto: Pfeifer

In Schwimmerbecken errechnet sich die maximale Anzahl an Personen, die sich gleichzeitig im Becken aufhalten dürfen, aus der Wasserfläche mit zehn Quadratmetern pro Person, in Nichtschwimmerbecken gelten vier Quadratmeter pro Person. Abweichend hiervon kann die Wasserfläche in einzelne Bahnen, möglichst mit Leinen oder anderen geeigneten Markierungen, unterteilt werden. Innerhalb der Bahnen ist ein Einbahnsystem einzuführen. Dabei kann jede Bahn auf einer Bahnlänge von 50 Metern von maximal zehn Personen gleichzeitig genutzt werden, für Liegewiesen und Liegeflächen errechnet sich die maximale Anzahl an Personen, die sich gleichzeitig auf diesen niederlassen, aus der Liegefläche mit zehn Quadratmetern pro Person.

"Wir gehen davon aus, dass unter solchen Voraussetzungen ein ,normaler’ Badebetrieb in diesem Jahr kaum möglich sein wird", schränkte Kleemann ein. Aktuell wird das gesamte Bad technisch vorbereitet. Dies bedeutet unter anderem, dass die Becken geputzt, neu befüllt und alle Anlagen startklar gemacht werden. Derzeit gehe man von einem realistischen Öffnungstermin erst gegen Ende Juni aus, da das derzeit entstehende Konzept zunächst am Mittwoch, 17. Juni, in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt präsentiert wird (17.30 Uhr im Rathaus). Bei diesem Termin wird dann wohl auch der Eröffnungszeitpunkt entschieden.

Andreas Stenger vom „WieTalBad“-Team hat derzeit viel zu tun. Foto: Pfeifer

Parallel arbeitet das Team der Stadtwerke und des "WieTalBads" konzeptionell daran, die Vorgaben des Landes auf die in Wiesloch gegebenen Bedingungen anzupassen und ein Betriebs- und Hygienekonzept zu erarbeiten, das auch gut umsetzbar ist. Vor allem der kontrollierte Zugang durch ein Reservierungssystem muss vorbereitet werden, dafür muss ein System gefunden werden, das benutzerfreundlich und möglichst unkompliziert und reibungslos benutzt werden kann.

"Dies gibt es leider nicht von der Stange und muss daher eigens entwickelt werden", so Kleemann. Außerdem müsse genau geprüft werden, wie die Abstandsregeln auf den Liegeflächen, im Wasser und beispielsweise in den Sanitäranlagen angepasst und kontrolliert werden können. Nach den Vorgaben des Landes und der zur Verfügung stehenden Flächen könnten demnach rund 3000 Besucher pro Tag das Freibad besuchen. Dies wird nach Kleemanns Worten jedoch nicht umsetzbar sein: wegen der hohen Hygieneauflagen und der Eingangskontrollen. "Wir gehen derzeit von etwa 300 Besuchern pro Schicht aus", ergänzte Badbetriebsleiter Björn Erhard, der derzeit mit seinem Team dabei ist, die Becken zu reinigen und die Technik zu überprüfen.

Um alle Maßnahmen regelkonform umzusetzen, benötigen die Stadtwerke aber noch Zeit. "Auch andere Bäder kämpfen an der gleichen Front und wir werden uns untereinander austauschen", erläuterte Kleemann. Was jetzt schon klar ist: 2020 wird es leider keine Saisonkarten geben.