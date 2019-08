Wiesloch. (RNZ) Für die Dauer des Winzerfestes von Freitag, 23. August, bis Montag, 2. September, werden laut Mitteilung der Stadt Wiesloch folgende verkehrsrechtliche Anordnungen getroffen: Die Parkstraße wird zwischen Waldstraße/Gerbersruhstraße und Gymnasiumstraße in westlicher Richtung zur Einbahnstraße. Die Gerbersruhstraße wird zwischen der Odenwaldstraße und der Dämmelstraße in östlicher Richtung zur Einbahnstraße. Die Dämmelstraße wird zwischen Gerbersruhstraße und Mühlgasse in südlicher Richtung zur Einbahnstraße. Die Gerbersruhstraße wird zwischen der Dämmelstraße und der Waldstraße/Parkstraße voll gesperrt, die Umleitung erfolgt von der Dämmelstraße über die Gartenstraße und Bergstraße. Für das Winzerfestshuttle wird in der Parkstraße gegenüber dem Eingang zum Festplatz eine Haltestelle eingerichtet. Die Taxenstandplätze werden auf der Südseite der Parkstraße in Höhe der Eisweinhalle eingerichtet.

Am Samstag, 31. August, wird wegen "Wein und Markt" der Innenstadtbereich, Fußgängerzone sowie Schlossstraße ab der Hesselgasse, Bergstraße ab der Kaiserlich Kammer, Gartenstraße ab der Mühlgasse in Richtung Bergstraße sowie Friedrichstraße für den gesamten Verkehr voll gesperrt. Weiterhin ist die Zufahrt zur Adenauer-Tiefgarage nicht möglich. Für "Wein und Markt" ist ab Freitag, 30. August, bis Samstag, 31. August, die Adenauer-Tiefgarage ausnahmsweise nicht anfahrbar. Für das Fest wird die Schlossstraße ab der Einmündung Hesselgasse und die Friedrichstraße komplett gesperrt. Die Garage wird durch Bauzäune verschlossen und davor werden mobile Toiletten platziert. Die Stadt informiert alle privaten und geschäftlichen Nutzer und bietet Ausweich-Parkmöglichkeiten in der City-Garage am Palatin an.

Das Winzerfestshuttle fährt am Sonntag, 1. September, ab 20 Uhr wegen des Feuerwerks die Haltestelle Parkstraße nicht an. Ein- und Aussteigehaltestelle ist dann die Haltestelle Schillerstraße.