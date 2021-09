Wiesloch. (pol/make) Eine Verpuffung in einer Küche war am Montagvormittag der Auslöser eines Großeinsatzes von Polizei und Feuerwehr in der Ringstraße. Das berichtet die Polizei.

Gegen 10.30 Uhr kam es im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand, wobei das Feuer auf weitere Teile des Hauses übergriff. Wie die Brandexperten des Polizeireviers Wiesloch herausfanden, führte überhitztes Speiseöl, das in einem Topf erhitzt und auf der Herdplatte vergessen wurde, zu dieser Verpuffung.

Vier Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des Geschehens im Haus aufhielten, wurden von den alarmierten Rettungskräften evakuiert und blieben unverletzt. Durch das Feuer wurde die Gaszufuhr des Hauses beschädigt, was zur Folge hatte, dass das ganze Haus von den knapp 40 Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehr Wiesloch gelüftet werden musste, um eine Explosion des Gas-Luftgemischs zu vermeiden.

Aufgrund der beschädigten Leitung waren weiterhin Baggerarbeiten zur Freilegung der Zugangsleitung nötig, die bis in die Abendstunden dauerten. Ständige Messungen der Feuerwehr ergaben keine Gefahr für Anwohner.

Der entstandene Sachschaden in dem mittlerweile nicht mehr bewohnbaren Haus beträgt rund 200.000 Euro. Für die Bewohner wurden Notunterkünfte seitens der Stadt Wiesloch bereitgestellt.

Während der Einsatzmaßnahmen war ein Teil der Ringstraße gesperrt.

Update: Montag, 6. September 2021, 15.53 Uhr