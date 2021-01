Wiesloch/Dielheim. (hcg) Unter dem Motto "Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit" werden die Sternsinger in diesem Jahr Spenden sammeln. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation können die Sternsinger aber auch in der Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim nicht wie üblich von Haus zu Haus gehen.

Stattdessen wird es in allen Kirchen der Seelsorgeeinheit Sternsingeraltäre und Infostände geben. Dort können die Segensaufkleber abgeholt und Infomaterialien mitgenommen werden. Auch sind alle Interessierten eingeladen, sich im Internet unter www.kath-wiedie.de einen Videogruß anzusehen, der extra von den Sternsingern vorbereitet wurde.

Spenden können in einem Briefumschlag in den Pfarrämtern abgegeben werden oder mit dem Verwendungszweck "Spende Sternsinger" an ein eigens eingerichtetes Konto überwiesen werden. In den meisten Kirchen liegen die Aufkleber bereit, in Dielheim und Frauenweiler nehmen die Sternsinger Bestellungen für die Segensaufkleber entgegen: in Dielheim per E-Mail an sternsinger-dielheim@gmx.de und in Frauenweiler per E-Mail an l.k.gaertner@web.de oder unter Telefon 0 62 22/38 97 87.