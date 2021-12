Von Maria Stumpf

Wiesloch. Von ganz klein bis fast groß: Es sind die Kinderbücher, die den Grundstein legen für Lesebegeisterung und sich dann als wunderbare Lebensbegleiter bis ins Alter erweisen. Aber welche Kindergeschichten sind zu empfehlen? Welche sind schön erzählt und super bebildert?

Angefangen bei den Pappbilderbüchern für die Kleinsten über Bücher für Kindergartenkinder bis zu Erzählungen für Jugendliche: In der Stadtbibliothek Wiesloch gibt es neben Klassikern auch jährlich rund 800 Neuerscheinungen in der Ausleihe. Bibliothekarin Claudia Kellner hat einige davon gescannt und hilft mit einer Kinderbuch-Empfehlungsliste ein bisschen durch den Buchmarkt-Dschungel. Dazu gehören realistische und fantastische Bilderbücher für die ganz Kleinen, Bände mit fortlaufenden Geschichten für die Größeren und auch Spannendes aus allen Sparten für die noch älteren Kinder. Einen besonderen Blick warf sie in diese fünf Bücher:

Spannendes aus dem Kinderbuch-Dschungel

> "Gleich hab ich dich" von Guilherme Karsten gehört dazu. Zum Inhalt: Was ist nur im Dschungel los? Eine unheimliche Stimme hallt durch den Wald und ruft den Tieren zu: "Versteckt euch!" Die Tiere sind in heller Aufregung, rennen, verstecken sich und versuchen sich unsichtbar zu machen. Wer ist da nur hinter ihnen her? Das Buch ist für Kinder ab 3 Jahren und kostet 15 Euro. "Mit minimalistischem Text und ausdrucksstarken Bildern auf schwarzem Grund wird unheimlich viel Spannung, fast schon Grusel aufgebaut. Am Ende löst sich alles in einem überraschenden Finale auf", fasst Kellner zusammen.

> "Eine Maus namens Julian" von Joe Todd-Stanton gefällt ihr auch sehr gut. Zum Inhalt: Julian lebt allein und ist glücklich damit. Aber eines Abends bricht der Fuchs in seine Höhle ein und bleibt stecken. So sitzen die beiden einander eine ganze Nacht lang gegenüber und freunden sich langsam an. "Es ist eine abenteuerliche Geschichte über den Wert von Freundschaft. Auf den sehr lebendigen und witzigen Illustrationen gibt es viel zu entdecken." Das Buch ist für Kinder ab 4 Jahren gedacht und kostet 12,95 Euro.

> "Pokko und die Trommel" von Matthew Forsythe (18 Euro) empfiehlt die die Bibliothekarin ebenfalls für Vierjährige. Zum Inhalt: Als Pokko eine Trommel bekommt, bereuen ihre Eltern das sofort. Doch das Froschmädchen trommelt so begeistert, dass sie viele andere Tiere mitreißt und bald der ganze Wald ihrem Trommeln folgt. Trotzdem muss sie rechtzeitig nach Hause kommen. "Eine sehr witzige Geschichte über Selbstverwirklichung, Hingabe und die Kraft der Musik mit künstlerisch ausgearbeiteten und vielschichtigen Illustrationen."

> "Perdu" von Richard Jones (14 Euro) ist eine berührende Geschichte ebenfalls für Kinder ab vier Jahren. "Perdu" erzählt in leisen Tönen von einem einsamen kleinen Hund, der ganz alleine durch die Stadt streunt. Nichts wünscht er sich so sehr, als ein Zuhause zu haben, doch keiner sieht seine Not. Alle scheinen irgendwo hinzugehören, aber Perdu ist auf der Suche, bis er schließlich auf ein kleines Mädchen trifft ... "Eine Mut machende Geschichte", urteilt Claudia Kellner.

> "Alice Littlebird" von Grit Poppe ist ein besonderer Tipp für Kinder ab elf: Das Buch (234 Seiten) erschien im Peter Hammer Verlag und kostet 15 Euro. Zum Inhalt: Gemäß einer Verfügung der Regierung werden Alice (9) und ihr Bruder Terry (11) vom Volk der Cree zwangsweise in einem katholischen Internat untergebracht, um "den Indianer im Kind zu töten". Alice’ Haare werden geschoren, ihre gewohnten Kleider darf sie nicht tragen, ihren Bruder darf sie nicht sehen, doch sie muss in Worten, die sie nicht versteht, zu einem ihr fremden Gott beten.

Der Roman basiert auf konkretem Unrecht, das an den indigenen Völkern Kanadas im 20. Jahrhundert praktiziert wurde. "Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Kinderbücher dazu geeignet sind, auf unterhaltsame und spannende Art und Weise auf reale Probleme und Hintergründe hinzuweisen und zu sensibilisieren."

Claudia Kellner kennt sich aus in all den Kinderbuch-Neuerscheinungen. Foto: Stumpf

Wiesloch. (bms) Auf der Empfehlungsliste von Bibliothekarin Claudia Kellner stehen weitere Bilder- und Kinderbücher:

"Da sein" von Kathrin Schärer (12 Euro) ist ein Bilderbuch zum Entdecken von Emotionen für alle ab drei Jahren.

"Flucht" von Issa Watanabe (16 Euro) kommt ohne Text aus: Das Bilderbuch handelt von Flucht, Individualität, Mitgefühl und Menschenrechten. Geeignet ab sechs Jahren.

"Füchslein in der Kiste" von Antje Damm (12,95 Euro) ist eine Geschichte über Lebensabend und Tod: Ein Häschen lernt einen zahnlosen alten Fuchs näher kennen. Für Kinder ab vier.

"Nanu ein Fuß" von Maranke Rinck und Martijn van der Linden (15 Euro) entwickelt sich zu einem spannenden Rätsel. Eine Schildkröte, eine Fledermaus, ein Krake, ein Vogel und ein Ziegenbock gehen einem Rascheln in der Dunkelheit auf den Grund. Für Kinder ab drei.

"Sie kommen!" von Albertine und Sylvie Neeman (15 Euro) spielt mit dem Spaß am Grusel. Gefräßige kleine Monster nahen, man hört sie bereits! Wie eine Herde Rhinozerosse oder Mammuts mit scharfen Krallen und lauten Stimmen. Hoffentlich haben sie gut gefrühstückt. Für Kinder ab vier Jahren.

"Tief im Ozean" von John Hare (14 Euro) handelt von einem Klassenausflug in Tauchanzügen auf den Meeresgrund. Da gibt es so viel zu entdecken! Allerdings sollte man nicht verloren gehen – oder doch? Geeignet ab vier Jahren.

"Von riesengroß bis klitzeklein" von Sabine Rothmund und Julia Klee (14 Euro) ist ein Bilderbuchabenteuer voller Details zum Thema Umwelt und Klima. geeignet für alle ab fünf Jahren.

"Der kleine Fuchs" von Edward van de Vendel und Marije Tolman (14 Euro) stürzt einen steilen Hang hinab. Als er sein kurzes Leben Revue passieren lässt, wird klar: Dass er sich einmal nicht "regelkonform" verhalten hat, erweist sich als großes Glück. Für Kinder ab vier.

"Der Happaflapp reist in den Müthenwald" von Michael Engler (14 Euro) handelt von einem Vogel, der Feuer speien kann: Er macht sich auf eine weite und abenteuerliche Reise, um einen Freund zu finden. Zum Vorlesen für Kinder ab fünf Jahren.

"Der Tag, an dem Papa ein heikles Gespräch führen wollte" von Marc-Uwe Kling (zwölf Euro) dreht sich um peinliche Aufklärungsgespräche. Tochter Luisa weiß aber schon Bescheid und übernimmt. Geeignet ab sechs Jahren.

"Fanny ist die Beste" von Sara Ohlsson (10,95 Euro) handelt von einem Wettkampftag: Fanny und ihre Mutter treten in Balancieren, Rückwärtsrennen und Elfmeterschießen an. Wer wohl gewinnt? Ab sieben Jahren geeignet oder zum Vorlesen.

"Emilio und das Meer" von Elisa Sabatinelli (13 Euro) schildert einen glücklichen Fund: Emilio entdeckt beim Tauchen eine wundersame Perle. Das Meer aber gerät in Aufruhr, Emilios Freunde draußen sind in Not: Die Perle muss zurück! Geeignet ab acht Jahren.

"Rosalie" von Timothée de Fombelle (15 Euro) spielt im Ersten Weltkrieg. Rosalie ist fünf Jahre alt und lebt allein mit ihrer Mutter, die in einer Munitionsfabrik arbeiten muss. Weil sie wissen will, was in den Briefen ihres Vaters, die er von der Front schickt, wirklich geschrieben steht, lernt sie heimlich lesen. Für Kinder und Jugendliche ab neun Jahren.

"Mission Hollercamp, Band 1" von Lena Hach (14 Euro): Mit "Der unheimliche Fremde" startet die Reihe um die Freunde Emily, Jakub und Leon. Sie verbringen zusammen einen Urlaub, in dem merkwürdige Dinge geschehen. Die Freunde machen sich auf Spurensuche. Geeignet ab zehn Jahren.

"Die Nachtbushelden" von Onjali Q. Raúf (15 Euro) handelt von Hector (10), der auf PC-Spiele steht und andere mobbt. Eines Nachts wirft er den Einkaufswagen eines Obdachlosen in den See und wird Zeuge eines Raubes. Er hilft, den Dieb zu fangen und findet unerwartet Freunde. Für Jugendliche ab zehn.