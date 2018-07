Wiesloch. (seb) Das Kurpfälzische Winzerfest soll seine bewährten Stärken ausspielen und Neues bieten, das mit Hilfe von Rückmeldungen der Besucher ausgearbeitet wurde. Das machten die Organisatoren beim Pressegespräch deutlich, zu dem Oberbürgermeister Dirk Elkemann die Anwesenden begrüßte. Gefeiert wird von Freitag, 24. August, bis Sonntag, 2. September.

Elkemann stellte die neuen Kurpfälzischen Weinhoheiten vor: "Mona hat Blut geleckt", sagte er augenzwinkernd. Weinprinzessin Mona Kenz aus Rettigheim wird bei der offiziellen Eröffnung zur Königin gekrönt, ihr zur Seite werden Verena Kenz aus Rettigheim, ihre Cousine, und Verena Rieger aus Horrenberg, Schwester einer früheren Weinkönigin, stehen. OB Elkemann wie auch der kommissarische Geschäftsführer der Winzer von Baden, Werner Bauer, bedankten sich herzlich für ihr Engagement. Kräftiges Lob wurde den scheidenden Hoheiten, Königin Patricia Theis und Prinzessin Katharina Schoch, zuteil.

Das Programm im Festzelt bleibt in den Händen der Dachsenfranz-Brauerei, Tilman Werner versprach ein vielfältiges Angebot. Mit dabei sind "Cracked Fire", die Baiertaler "Ortsteilcombo", "Gonzo’s Jam", "Syntax" und "Cool Breeze". Mit einem "Newcomer-Abend" am 26. August will man laut Werner jungen Bands eine Chance geben, diesmal "Flashcakes" und "No Excuse". "Wiesn"-Atmosphäre dürfte am Oktoberfestabend des 31. August beim Auftritt von "Sicherheitshalbe" aufkommen. Werner: "Ich denke, da ist für alle was dabei."

"Sensationelle Fahrgeschäfte" versprach Willi Lowinger, Chef eines Vergnügungsparks, der diesmal "so stark bestückt ist wie schon lange nicht mehr". Dazu gehören neben vielen der beliebten Angebote das "Übers Wasser Laufen" für Kinder, ein "Kettenflieger", der sich in 35 Metern Höhe dreht, der "Freestyler", dessen Arm mit fünf Gondeln 25 Meter weit ausschwingt, und ein "Geisterhaus" zum Gruseln. Am Mittwoch, 29. August, sei Familientag mit ermäßigten Preisen, so Lowinger. Den krönenden Abschluss bildet selbstverständlich das Brillantfeuerwerk.

Neu als Partner dabei ist die Volksbank: Nach dem "donnernden Erfolg" (Elkemann) des Festtags zum 150. Jubiläum im letzten Jahr wird es am 27. August wieder ein buntes Programm geben. Laut Manfred Kilian sind die "Heidelberger Jazzmen", Sänger und Songschreiber Tobias Vorwerk und die bekannte Band "As far as low" dabei.

An vier Tagen, vom 24. bis 27. August, ist wieder das "Weindorf" im Gerbersruhpark geöffnet, das im letzten Jahr auf Anhieb auf große Resonanz stieß. Wie Ines Adam von der Stadtverwaltung erläuterte, sind sechs Winzer dabei: neben den Winzern von Baden die Weingüter Holfeder und Wimmer (Wiesloch) sowie Hummel (Malsch), Ihle (Rauenberg) und Adrian Zimmer (Östringen). Hie und da wurde optimiert, so Ines Adam, um auf Wünsche der Bevölkerung zu reagieren.

Am Seniorennachmittag am 28. August spielt der Akkordeonclub. Das Programm gestalten laut Manfred Walter vom Vereinsbeirat zudem die Rhythmische Sportgymnastik der TSG Wiesloch, die kleine Tanzgarde der Karnevalsgesellschaft und die "Golden Girls" der Wieslocher Frauen. Den anschließenden Mundart-Abend umrahmen "The Scones - Little Kurpfalz Coverband". Mit Klaus Rüger stellte Walter "Wein und Markt", den "großen Feiertag", vor, an dem einmal mehr eine überbordend volle Innenstadt erwartet wird. Wegen der Baustellen in der Hauptstraße wurden einige der über 70 Stände weiter nach oben und bis zum Otmar-Alt-Brunnen verlagert.

Attraktive Sportveranstaltungen begleiten das Winzerfest, allen voran die Weltmeisterschaft im "Mensch ärgere dich nicht" am 26. August in der Mensa des Ottheinrich-Gymnasiums, zu der Spiritus Rector Andreas Grimm einlud. Zudem finden "Bacchus-Turnier" im Badminton und Boule-Turnier am 25. und 26. August sowie eine Fußballbegegnung zwischen VfB Wiesloch und VfB Leimen zur Saisoneröffnung am 25. August statt.

Für die Polizei berichtete Stefan Krög, wie man mit 60 bis 65 Beamten während des Winzerfests Präsenz zeigen werde. Und alle stimmten Bauhof-Leiter Jürgen Ronellenfitsch zu, der schilderte, wie die Stadt auf Vordermann gebracht wird: "Wiesloch ohne Winzerfest ist nicht vorstellbar."

"Einen sensationellen Jahrgang" erwarten die Winzer von Baden 2018, erklärte Werner Bauer. Wegen der anhaltend hohen Temperaturen dürfte die Lese "drei bis vier Wochen" früher als gewohnt starten, was nach dem letzten, von Frostschäden geprägten Jahr, sehr willkommen sei. Wobei es durchaus eine Herausforderung werde, wenn die Lese sich mit dem Winzerfest überschneide. Falls das Wetter hält, so Bauer, "wird das ein Jahrhundertjahrgang".