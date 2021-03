Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Offiziell ab 1. April besteht die Möglichkeit, in der Tiefgarage in der Hesselgasse, schräg gegenüber dem Ärztehaus, Fahrräder sicher abzustellen. Dort wurden jetzt Möglichkeiten geschaffen, für Interessenten einen sicheren Unterstand für die Zweiräder anzubieten, die für monatlich acht Euro bei der Stadt anzumieten sind. "Wir haben uns hier für eine besondere, platzsparende Technik entschieden", erläuterte Anja Dahner vom Tiefbauamt der Stadt vor Ort. So entfielen nur drei Stellplätze für Autos. Insgesamt wurden für die Maßnahme insgesamt 70.000 Euro investiert.

In dem gesonderten Bereich sind zwei "Karusselle" montiert, in denen jeweils zehn Fahrräder Platz finden. Diese werden mit einer speziellen Technik von den Mietern in die jeweilige, von den anderen Fahrrädern abgetrennte Nischen ohne großen Kraftaufwand platziert und dort mit einem ummantelten Drahtseil gesichert. Außerdem ist in jeder dieser Segmente ein Stromanschluss verlegt, um so gerade E-Bikes mit dem nötigen "Saft" zu versorgen. Außerdem sind in dem umzäunten Bereich noch zwei Stellplätze für Lastenräder eingerichtet, ebenfalls mit Stromanschluss. Im Seitenbereich finden ebenfalls noch zwei Fahrräder Platz, sodass insgesamt 24 Parkmöglichkeiten für Fahrräder bereit stehen. Der Zweirad-Parkplatz ist zudem mit einem verschließbaren Stahlkäfig abgesichert, Zutritt erhält man mittels eines Chips, der bei einem Mietvertrag übergeben wird.

"Für die erste Phase planen wir zunächst Dauerabstellplätze", so Dahner. Seitens des Unternehmens, einer Firma aus dem benachbarten Mühlhausen, das die Karusselle entwickelt hat, wurde darauf verwiesen, dass weiteren Installationen in der Stadt problemlos auf Kurzzeitbetrieb umgerüstet werden könnten.

Vor Ort informierte sich Uwe Dörner, der sich als einer der ersten von bisher drei Mietern entschlossen hatte, das Angebot anzunehmen. "Wir haben zu Hause zu wenig Platz, um mein E-Bike abstellen zu können", sagte er und testete zugleich die Handhabung. "Geht ja prima", meinte er.

Info: Mietinteressenten für einen der Fahrradstellplätze in der Hesselgasse können sich direkt mit der Stadt in Verbindung setzen: E-Mail: anja. dahner@wiesloch.de oder unter Telefon 0 62 22/8 42 38.