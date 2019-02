Wiesloch. (seb) Wer sich für den Zustand seiner Schule, Freizeitangebote im Heimatort oder Bauarbeiten zur Belebung der Innenstadt interessiert, ist politisch interessiert. Und wer politisch interessiert ist, hat viele Möglichkeiten, sich zu informieren und sich einzubringen - muss aber auch aktiv werden, die Entscheidungsträger ansprechen, und kann nicht erwarten, dass die Politiker wiederum auf jeden Einzelnen zugehen. Das erfuhren Schüler der Wieslocher Bertha-Benz-Realschule im Gespräch mit Oberbürgermeister Dirk Elkemann.

Die 13 Neuntklässler nehmen in diesem Schuljahr an einem Projekt der Bürgerstiftung Wiesloch teil: "Du bist Demokratie!" Ziel der AG ist, das Interesse der jungen Leute an Politik und Partizipation zu wecken. Fakten und Abläufe wurden anhand ganz aktueller Entwicklungen deutlich gemacht. Und wie die Schüler einhellig lobend hervorhoben, ist die AG "viel spannender" als regulärer Unterricht, vor allem, weil sie die Themen mitbestimmen und freier mitdiskutieren konnten und Filme oder Planspiele das Ganze auflockerten. So ging es um den Austritt Großbritanniens aus der EU, die Flüchtlingssituation, Merkels Rücktritt als CDU-Vorsitzende oder die Frage, warum sich heute viele Menschen von der Politik nicht verstanden fühlen und dann zu Populisten strömen. Mit OB Elkemann in direkten Kontakt zu kommen und ganz freimütig alle möglichen Fragen zu stellen, fanden sie "eine gute Idee".

Die Gelegenheit nutzten die Schüler auch ausgiebig. Beispielsweise, um Elkemann den Zustand der Realschule vor Augen zu führen und die Frage aufzuwerfen, ob sie da nicht hätte Priorität vor der neuen Gemeinschaftsschule am Schulzentrum haben sollen. "15 Jahre warten wir schon", hieß es. OB Elkemann warnte davor, "eine Schulform gegen die andere auszuspielen". Wegen Wieslochs Finanznot war ihm zufolge bisher weder für die eine noch die andere Schule genug Geld da.

Jetzt, laut OB auch dank günstiger Kredite, nimmt Wiesloch Millionenbeträge nicht nur für den Neubau, sondern auch für die Sanierung der Realschule in die Hand. "Das eine zu tun, heißt nicht, das andere zu lassen", so Elkemann. Die Gemeinschaftsschule befürwortete Elkemann, hob dabei jedoch auch hervor, dass der Neubau flexibel nutzbar sein werde: Man sei durchaus für den Fall gewappnet, dass eine neue Landesregierung auch wieder neue Schulformen einführt.

Auch die Frage, ob das Palatin "wirtschaftlich" und "zukunftsfähig" sei, wurde dem OB gestellt. Er erinnerte an die Anfänge, "als es Wiesloch dank der Gewerbesteuer noch finanziell gut ging", und brach eine Lanze fürs Palatin: "Es strahlt weit über Wieslochs Grenzen hinweg." Zum Umbau des ehemaligen Dannheimers in den "Kubus am Adenauer" gefragt, gab Elkemann seiner Hoffnung Ausdruck, in der Innenstadt einen "Magneten zu erhalten, der viele Leute anzieht".

Was die Räume des früheren Elektromarkts in der Stadt-Galerie angeht, musste der OB einräumen, dass Wiesloch da wenig Einfluss nehmen könne, das sei Sache von Besitzer und Generalmieter. Das geplante Fitnesscenter am Schwimmbad liege derzeit "auf Eis", da werde ein anderer Standort gesucht. Auf die Bitte, den Bach in Schatthausen und Baiertal reinigen zu lassen und aufzuwerten, verwies Dirk Elkemann auf die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen.

Das Wahlalter zu senken, fand Elkemann im Fall von Kommunalwahlen in Ordnung, "auf Landes- und Bundesebene hätte ich Bauchgrimmen": Viele Jugendliche seien "wesentlich unpolitischer" als die Anwesenden. Bezüglich einer Frauenquote zeigte er sich skeptisch: "Man sollte Leuten nicht vorschreiben, was sie zu wählen haben." Was sei mit weiteren Kriterien, kulturellen, ethnischen oder religiösen? "Soll das statistische Bundesamt den Bundestag zusammensetzen?" Lieber wäre ihm, wenn die Parteien und Wählervereinigungen auf mehr Parität in ihren Listen setzten, aber auch da gebe es sicher gewisse Grenzen.

Der OB schilderte außerdem seinen "nicht geplanten und nicht planbaren" Werdegang. Die wichtigste Eigenschaft eines Stadtoberhaupts? "Man muss Menschen mögen, muss auf sie zugehen können." Ein fundiertes Hintergrundwissen zu Verwaltungsabläufen helfe, so Elkemann, außerdem müsse man bereit sein, auch abends und am Wochenende zu arbeiten. Welche Pläne er für Wieslochs Zukunft habe, war für Elkemann eine "spannende Frage" und er verwies auf das städtebauliche Entwicklungskonzept "Insek" mit umfassender Bürgerbeteiligung. Er freute sich darauf, das Konzept noch vor der Kommunalwahl fertigzustellen. "Da sollen ganz konkrete Projekte draus werden." Er gab auch über die große Vielfalt an Berufen innerhalb der Stadtverwaltung Auskunft und riet zum Besuch des "Tags der Berufe" heute, Freitag, von 14 bis 17 Uhr im Palatin.

Im Gespräch mit den Schülern musste Elkemann erkennen, dass "mehr Lobbyarbeit für den Jugendgemeinderat" notwendig ist, denn die wenigsten hatten hierzu einen Bezug. Abschließend lobte OB Elkemann die Schüler für ihre Wissbegierde und die Idee einer Politik-AG als "tollen Weg, Jugendliche mit Interesse nicht nur an der Politik, sondern an den Grundlagen unserer Gesellschaft", zu erreichen.