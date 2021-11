Bei der offiziellen Einweihung der neu sanierten Tennishalle in Wiesloch zeigten zwei ehemalige Bundesliga-Spieler, Mitglieder der aktuellen Herrenmannschaft, Jugendliche sowie Spielerinnen und Spieler im Rollstuhl ihr Können. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Wiesloch. Die Stadt Wiesloch hat ein neues Glanzstück, die Trainingshalle des Tennisclubs (TC) Rot-Weiß: Sie wurde in den vergangenen Monaten für rund 800.000 Euro saniert und kann sich nun richtig sehen lassen. Ein neuer Spielboden wurde verlegt, das Dach ist komplett saniert worden, zudem wurden die Sanitär- und Umkleidekabinen sowie die Aufenthaltsräume erneuert und die alte Heizung gegen eine Pelletheizung ausgetauscht.

"Das Projekt ist eine deutliche Ansage für Nachhaltigkeit und Klimaschutz, ein wichtiges Statement für Ihren Verein und letztendlich ein positives Zeichen in schwierigen Zeiten", sagte Bürgermeister Ludwig Sauer bei der offiziellen Einweihungsfeier. Der Verein habe sehr viel Geld in die Hand genommen, um die Halle gründlich, insbesondere aber energetisch zu sanieren. Sauer sprach auch im Namen von Oberbürgermeister Dirk Elkemann und dem Gemeinderat.

Seit die Tennishalle in den 1970er Jahren gebaut wurde, wurde bis auf einige Reparaturen nichts mehr gemacht. Die Räumlichkeiten seien in die Jahre gekommen und entsprächen nicht mehr heutigen Standards, sagte Jörg Flender, Vorsitzender des TC. Aus dieser Zeit gab es ihm zufolge auch zwei veraltete Ölheizungen, nicht nur ineffizient, teilweise kam es zu Geruchsbelästigungen in der Halle. Durch die neue Pelletheizung, die CO2-neutral betrieben wird, spart der Verein zukünftig viele Heizkosten.

Auch wurden im Zuge der Sanierung die alten Wasserrohre ausgetauscht, um die Mitglieder beispielsweise vor Legionellen zu schützen. Zudem wurde die Halle gestrichen. Da das alte Dach feine Risse im Zement aufwies und es deshalb keine zeitgemäße Wärmedämmung mehr gab, musste auch dieses erneuert werden, berichtete Flender.

Der Spielboden war nach der langen Zeit bis auf die Netzstruktur abgespielt und auch der Estrich hatte Risse. Zu spüren waren die Mängel im Spielbetrieb: Ein neutrales Ballsprungverhalten konnte nicht garantiert werden.

Inzwischen ist die Sanierung nach fünf Monaten größtenteils abgeschlossen, allerdings fehlt noch der Feinschliff. So soll auf dem Dach noch eine Fotovoltaikanlage installiert werden. Finanzielle Zuschüsse gab es unter anderem vom Badischen Sportbund und von der Stadt Wiesloch mit rund 12.000 Euro. "Im Vergleich zur Gesamtinvestition ist der städtische Zuschuss in der Höhe nicht gerade üppig", gab Bürgermeister Sauer zu. Jedoch entspreche er genau den Förderrichtlinien der Stadt.

Während der Sanierung wurde auf den Außenplätzen gespielt, bei der offiziellen Einweihung bekamen die Gäste eine kleine Spieldarbietung von den ehemaligen Tennis-Bundesliga-Spielern Thomas Sprinckstub und Johannes Schmidt zu sehen. Auch Spielerinnen und Spieler im Rollstuhl, Mitglieder der aktuellen Herrenmannschaft sowie Jugendliche zeigten ihr Können. Im Rahmen der kleinen Einweihungsfeier bedankte sich Bernhard Stauder, zweiter Vorsitzende des TC, bei Vereinskollege Flender für sein zehnjähriges Engagement im TC. Grußworte zur Sanierung der Halle kamen zudem vom Badischen Sportbund. Musikalisch wurde die Feier von "Heidelberg & District Pipes and Drums" begleitet: Die Dudelsack-Musiker entführten die Gäste für einen Moment nach Schottland.