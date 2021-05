Nicht nur die Querungen werden am Kreisel „Häuseläcker“ umgebaut, auch die Fahrbahn innerhalb des Kreisverkehrs wird ausgetauscht. Eine Ampel regelt den Verkehr an der Engstelle für die Hauptstraße, die anderen Zu- und Abfahrten sind gesperrt. Foto: Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Wer in diesen Tagen mit dem Auto in der Weinstadt unterwegs ist, muss so manche Behinderungen in Kauf nehmen: Derzeit ist der Verkehr wegen der Brückensanierung am Bahnhof Wiesloch-Walldorf nur einspurig möglich, die Öffnung der Schillerstraße verzögert sich, da noch Nachbesserungsarbeiten im Zusammenhang mit der dortigen Querungshilfe anstehen. Rückstaus können zudem in der Hauptstraße am Kreisverkehr "Häuselacker" entstehen.

Dort werden in den Einmündungsbereichen die Querungshilfen barrierefrei ausgebaut, und zwar an der Hauptstraße, der Lempenseite und an der Straße "Häuseläcker". "Wir werden voraussichtlich bis Ende Juni fertig sein", berichtet Anja Dahner vom städtischen Tiefbauamt. Man wolle im Rahmen der Gesamtmaßnahme auch eine kleine Erhöhung jeweils an den Kanten zwischen Fußweg und Fahrbahn bauen. "So können wir die Querungshilfen auch blindengerecht gestalten, denn diese Menschen können dann mit ihrem Blindenstock genau erkennen, wo sie sich befinden." Allerdings müsse bei der Höhe dieser Sicherheitskanten darauf geachtet werden, dass Rollstuhlfahrer dadurch beim Überqueren der Fahrbahn nicht behindert werden.

Während der Bauarbeiten, die vor einigen Tagen begonnen haben, hat sich die Verkehrsführung geändert. So ist die Zu- und Abfahrt Häuseläcker voll gesperrt, die Umleitung ist ausgeschildert und führt über die Steingötter-Greiff-Straße und die Johann-Philipp-Bronner-Straße. Auch die Zu- und Abfahrt Lempenseite kann vom motorisierten Verkehr bis zum Ende der baulichen Aktivitäten nicht genutzt werden. Dort ist die Umleitung über die Güterstraße vorgesehen. Die Hauptstraße selbst kann in beide Richtungen weiterhin genutzt werden. Eine Ampelanlage regelt an der Engstelle den Verkehr.

Erst im Verlauf der Woche kann, entgegen den Planungen, die Schillerstraße wieder geöffnet werden. Bei der Bauabnahme hatte sich herausgestellt, dass wohl die falsche Asphaltmischung eingesetzt worden war, was jetzt zu Nachbesserungen führt. "Wir werden dann wohl noch für einen Tag eine Ampel in der Heidelberger Straße aufstellen müssen, die Gerbersruhstraße jedoch bleibt in beiden Fahrtrichtungen offen", erklärte Dahner auf RNZ-Nachfrage.