Beamte kontrollierten am Montag die Jugendlichen mit ihren Plakaten am Adenauerplatz. Foto: tt

Wiesloch. (tt) Zwei unangemeldete Demonstrationen am Montagabend in der Wieslocher Innenstadt, zwei unterschiedliche Vorgehensweisen der Polizei: Während die Beamten die rund 300 "Spaziergänger" auf ihrem Weg zwar 13 Mal per Durchsage zum Tragen der Masken und zur Einhaltung der Mindestabstände aufforderten, wurde aber niemand von ihnen kontrolliert. Anders als die drei Jugendlichen, die mit einem Banner und zwei Pappschildern an der Ecke von Schloss- und Hauptstraße gegen die "Spaziergänger" protestierten.

"Euer Egoismus tötet Menschen" und "Spaziert nicht mit Nazis" hatten die 15- und 16-Jährigen auf ihre Schilder geschrieben, die sie den "Spaziergängern" entgegenhielten, als diese über die Schloss- und Hauptstraße in Richtung Ringstraße zogen. Als der von vier Streifenwagen begleitete "Spaziergang" den Adenauerplatz passiert hatte, blieben dort drei Streifenwagen stehen, um wegen der unangemeldeten Versammlung die drei Jugendlichen zu kontrollieren.

"Es war schon grotesk: Kaum war der Zug vorbeigezogen, hielten drei Polizeiwagen bei uns und sechs Polizisten stellten sich um uns und forderten uns auf, wegen unserer ,unangemeldeten Versammlung’ unsere Personalien anzugeben", berichtet einer der Jugendlichen im Anschluss. Die drei Jugendlichen wollten der Aufforderung zunächst nicht nachkommen: "Wir befürchten Konsequenzen." Nachdem sich vier der sechs Beamten zurückgezogen hatten, händigte eine Jugendliche den Beamten ihren Ausweis aus. Auf eine Diskussion, warum sie kontrolliert wurden, die "Spaziergänger" aber nicht, ließen sich die Beamten nicht ein.

"Der Adenauerplatz war der Sammelpunkt für die Einsatzkräfte der Polizei. Deshalb standen mehrere Streifenwagen dort. Da die drei Jugendlichen eine Gegenkundgebung zu den ,Spaziergängern’ bildeten, ausgestattet mit Pappschildern und einem Transparent, fragte lediglich eine Streifenwagenbesatzung die Jugendlichen hinsichtlich eines Versammlungsleiters an", erklärte die Polizei am Mittwoch. Eine der Drei habe sich gemeldet, worauf lediglich die Personalien erhoben wurden. "Ansonsten bewerteten wir die Situation als Spontanversammlung und ließen sie weiter gewähren ohne irgendwelche Konsequenzen", so ein Sprecher der Polizei.

Auch warum die "Spaziergänger" nicht kontrolliert wurden, erklärte er: "Ob ein Spaziergang als Versammlung zu werten ist, bedarf immer einer Einzelfallprüfung." Deshalb sei in anderen Orten, in denen "Spaziergänger" unterwegs sind, immer auch die Versammlungsbehörde dabei. Das, was einen typischen Versammlungscharakter ausmache, seien beispielsweise das Skandieren von Parolen oder das Mitführen von Transparenten. "Bei genauerer Betrachtung könnte eine Versammlungseigenschaft jedoch auch naheliegen. Sofern keine massiven Verstöße aus den Reihen der ,Spaziergänger’ begangen werden, wie Sachbeschädigung oder Körperverletzungen, schreiten wir in der Regel nicht ein", so der Polizeisprecher. Verstöße gegen die Maskenpflicht werden als Ordnungswidrigkeiten gezählt und rechtfertigten aus Sicht der Polizei nicht, den Spaziergang zu untersagen und aufzulösen.

Dies sei nur mit einer Allgemeinverfügung möglich, zu der sich die Stadt Wiesloch aber wegen rechtlicher Bedenken nicht durchringen kann. Stattdessen wurde letzten und vorletzten Montag die Straßenbeleuchtung in der Innenstadt abgeschaltet. "Das ist ein symbolischer Akt, mit dem wir die Form missbilligen, wie hier eine Demonstration durchgeführt wird, die Regeln für eine Demonstration aber nicht eingehalten werden", erklärte Oberbürgermeister Dirk Elkemann auf Nachfrage. Es sei vollkommen in Ordnung, die Corona-Maßnahmen kritisch zu betrachten. "Es ist aber nicht in Ordnung, keine Maske zu tragen und keine Abstände einzuhalten", so der OB. Das Abschalten der Straßenbeleuchtung habe man im Gemeinderat beraten, "und eine Mehrheit konnte sich dem anschließen", berichtete Elkemann.