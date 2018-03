Aus Eisenblechstücken zusammengesetzt und mit Schweißnähten miteinander verbunden sind die Plastiken des Karlsruher Künstlers Elmar Interschick (rechts im Bild), die noch bis einschließlich 25. März in der evangelischen Stadtkirche in Wiesloch zu sehen sind. Die Einführung zur Vernissage im Anschluss an den Eröffnungsgottesdienst zur ökumenischen Bibelwoche hielt der ehemalige Direktor des Religionspädagogischen Instituts der Badischen Landeskirche in Karlsruhe, Eckhart Marggraf (2.v.re.). Fotos: Pfeifer

Wiesloch. (awol) Kunst und Kirche widersprechen sich nicht. Kirchengebäude sind Architekturkunstwerke. Kirchenmusik lebt von ihrer künstlerischen Bedeutung. Diese Hinweise gab Andreas Blaschke, Pfarrer der evangelischen Petrusgemeinde, am Sonntag zum Festgottesdienst in der Stadtkirche, mit dem die ökumenische Bibelwoche von Petrusgemeinde, evangelisch-methodistischer Gemeinde sowie katholischer Pfarrgemeinde St. Augustinus in Wiesloch und gleichzeitig die Ausstellung mit Werken des Karlsruher Künstlers Elmar Interschick eröffnet wurde.

Eingeladen von der Wieslocher Kirchenältesten Antje Köhrer, stellte der Karlsruher Künstler Elmar Interschick im Anschluss an den Gottesdienst Plastiken vor, die besonders für den Kunstraum "Kirche" geschaffen scheinen. Die Einführung zur Vernissage hielt der ehemalige Direktor des Religionspädagogischen Instituts der Badischen Landeskirche in Karlsruhe, Eckhart Marggraf. Er forderte zum eigenen Sehen auf: "Die Kunstwerke sollen für sich alleine sprechen - die Hoheit der Interpretation liegt beim Sehenden."

"Meine Plastiken sind aus Eisenblechstücken zusammengesetzt, die mit Schweißnähten miteinander verbunden sind. Grundthema ist die menschliche Gestalt, reduziert auf Kopf und Rumpf", so der Künstler selbst zur Ausstellung. Eckhart Marggraf nahm hierauf Bezug: Die Plastiken Interschicks seien zwar ursprünglich Metallbruchstücke, dann aber neu zusammengefügt, sie wirkten unfertig und überraschten durch ihre Kopfformen, was am Ende doch Ausdruck der inneren Zerrissenheit des Menschen sei. Marggraf appellierte an die Besucher der Vernissage, um die Werke herumzugehen, sie in ihrer ganzen Dimensionalität zu entdecken und zu sehen, "wie die Individualisierung des Menschen durch die Hülle und die Füllung des Hohlkörpers der Werke stattfindet".

"Eine Beziehung zwischen Kunst und Religion kann darin bestehen, dass beide sich mit einem Unfassbaren auseinandersetzen: die Religion mit der Unfassbarkeit Gottes, die Kunst mit ihrem nicht in Worte fassbaren Ausdruck. In diesem Zusammenhang scheint eine subjektive Transzendenzerfahrung in der Kunst möglich zu sein", so der Künstler im Begleitheft zur Ausstellung. Eckhart Marggraf erläuterte diese Aussage, indem er auf die Vita des 1942 in Landshut geborenen Künstlers einging, der sowohl Kunst als auch Biologie studiert hat. Dieses Spannungsfeld erkläre das Entstehen der Skulpturen - das Wachsen der Form im Prozess und einer Einwirkung, die, so Interschick selbst, er manchmal nicht mehr selbst in der Hand habe.

Info: Die Ausstellung in Wiesloch ist noch bis Sonntag, 25. März, täglich von 15 bis 18 Uhr (samstags und sonntags von 11 bis 13 Uhr) im Chor der Stadtkirche zu sehen. Die Finissage findet am Sonntag, 25. März, um 18 Uhr mit einer geistlichen Abendmusik statt.