Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden in Wiesloch. Foto: dpa-Archiv

Wiesloch. (pol/mare) Ein Patient ist am Montagmittag aus der geschlossenen Abteilung der forensischen Klinik im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch geflohen. Das berichtet die Polizei.

Der 42-jährige Hartmut H. ist demnach seit 2011 in einer geschlossenen Rehabilitationsstation untergebracht. Gegen 13.30 Uhr nutzte er einen begleiteten Aufenthalt auf dem forensisch-psychiatrischen Bauernhof zur Flucht. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte ist nicht auszuschließen, dass er andere Leute gefährden könnte.

Er ist 1,69 Meter groß und 88 Kilogramm schwer. Er hat graue/dunkelbraune Haare und ein Muttermal an der rechten Wange. Er trägt eine dunkelblaue Regenjacke, dunkelblaue Jeans und graue Nike-Turnschuhe.

Hinweise auf mögliche Orte, an denen er sich aufhalten könnte, sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei fahndet derzeit mit starken Kräften nach dem Mann und bittet um Hinweise. Diese gehen per Telefon an 0621/174-4444.

Erst am Samstag war ein Mann aus dem PZN verschwunden.